Поздравление Папе Римскому Франциску

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала Понтификата.

    "В нашей стране ценят и уважают Ваше мудрое отношение к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами, направленность духовных усилий на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему", - говорится в поздравлении.

    Глава государства отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом, которое с открытием в этом году Посольства Беларуси при Святом Престоле достигнет качественно нового уровня.

    "Уверен, что Ваша пасторская деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению мира и согласия, сохранению христианских ценностей. В Беларуси чувствуют Вашу личную заботу о благополучии верующих и единстве нашего общества", - подчеркнул Президент.

    Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску здоровья, долголетия и Божьей благодати на пользу его высокой миссии.

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