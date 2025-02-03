В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

"Мы рады выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Хотим подтвердить наше искренне желание и далее развивать двусторонние отношения на благо наших народов в течение Вашего нового президентского срока", - говорится в поздравлении.

Хайсам бен Тарек Аль Саид пожелал Александру Лукашенко успехов в реализации устремлений дружественного народа Беларуси к дальнейшему прогрессу и процветанию.