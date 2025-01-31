Поздравление от руководства Королевства Эсватини

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от руководства Королевства Эсватини.

    "Имею честь от лица Его Величества Короля Мсвати III, Королевы-матери, Правительства и народа Королевства Эсватини передать наши самые теплые поздравления по случаю Вашего успешного переизбрания на седьмой срок на посту Президента Республики Беларусь. Надеемся на укрепление уз дружбы и сотрудничества между Королевством Эсватини и Республикой Беларусь в ближайшие годы. Уверены, что Ваше руководство приведет Республику Беларусь к процветанию, миру и развитию. Желаем Вам успехов на посту в новый срок и заверяем в нашей постоянной поддержке достижению целей и устремлений наших двусторонних сердечных отношений", - говорится в поздравительном послании за подписью Премьер-министра Эсватини Рассела Дламини.

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