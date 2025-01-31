В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

"Ваша победа свидетельствует о доверии народа Вашей великой страны к Вашему руководству и достижениям на посту Главы государства. Позвольте мне, Ваше Превосходительство, выразить стремление зимбабвийской стороны продолжать совместными усилиями укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Я привержен укреплению дружбы между нашими двумя странами и углублению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Эммерсон Мнангагва пожелал Александру Лукашенко успехов, здоровья, а всему народу Беларуси - мира и процветания.