Поздравление от Президента Вьетнама Лыонг Кыонга

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Вьетнама Лыонг Кыонга.

    "Вьетнам всегда внимательно следит и с удовлетворением наблюдает за успехами, которых достиг под Вашим руководством белорусский народ в деле социально-экономического развития и укрепления международных позиций страны. Вьетнам придает большое значение укреплению и развитию традиционной дружбы с Беларусью и убежден, что благодаря решимости лидеров и народов двух стран многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будет и впредь приносить еще больше результатов во имя общих интересов двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире", - говорится в поздравлении.

    Лыонг Кыонг пожелал белорусскому народу под руководством Александра Лукашенко и впредь добиваться новых успехов в деле построения процветающей и устойчиво развитой страны.

    Президент Вьетнама пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья и больших успехов.

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