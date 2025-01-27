В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

"Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, которое традиционно основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Глубоко убежден, что под Вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Беларусь достигнет еще больших успехов, а наши межгосударственные отношения выйдут на качественно новый уровень", - говорится в поздравлении.

Сердар Бердымухамедов пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя счастливой жизни и процветания всего народа Республики Беларусь.