Поздравление от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    "Я убежден, что существующее между нашими странами сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах в предстоящем периоде еще больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Пользуясь случаем, вновь выражаю Вашему Превосходительству пожелания здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу - процветания и благополучия", - говорится в поздравлении.

    Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов на высоком посту.

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