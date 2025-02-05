Поздравление от Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке.

    "От имени Правительства и народа Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Шри-Ланку и Беларусь связывают давние дружественные отношения, в основе которых лежат активные межличностные контакты, взаимное уважение и добрая воля во многих сферах, а также взаимодействие на многосторонних форумах", - говорится в поздравлении.

    Президент Шри-Ланки рассчитывает на тесное сотрудничество в целях развития и дальнейшего укрепления взаимовыгодных двусторонних связей и расширения сотрудничества в новых и еще более масштабных сферах в ближайшие годы.

    Анура Кумара Диссанаяке пожелал Александру Лукашенко здоровья, успехов и благополучия.

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