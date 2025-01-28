Поздравление от Президента Сербии Александра Вучича

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах поступило поздравление от Президента Сербии Александра Вучича.

    "От имени граждан Республики Сербия и от своего имени поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь и желаю Вам крепкого здоровья и успехов в выполнении ответственной миссии", - отметил Александр Вучич.

    Он выразил уверенность в том, что государственное мастерство Александра Лукашенко будет способствовать процветанию страны, а также развитию двусторонних отношений в областях взаимного интереса.

    "Особенно хочу выразить благодарность за принципиальную позицию и доказанную поддержку Республики Беларусь и лично Вас в вопросе территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия", - подчеркнул Глава государства.

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