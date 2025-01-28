В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на президентских выборах поступило поздравление от Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортеги Сааведры и вице-президента Росарио Мурильо.

"Мы счастливы и гордимся нашими близкими, братскими и революционными отношениями. Именно в контексте данного сочетания желаний, целей и компромиссов во имя мира, благополучия и процветания прав мы поздравляем Вас с этим историческим триумфом, который подтверждает, что Вы являетесь Президентом своего мужественного народа, чтобы продолжать играть главную роль в борьбе за новый, многополярный мир справедливости, братства и уважения", - говорится в поздравлении.

"Пусть Господь и впредь благословит Вас здоровьем, энергией и радостью, и мы продолжим работать вместе, Беларусь и Никарагуа, простые и полные надежд семьи наших народов, чтобы с каждым днем становиться еще ближе, строя Новые времена. Пусть свет нашей истории продолжает освещать общее благо, которого заслуживают наши народы, на пути к будущему света, жизни и истины", - пожелали Александру Лукашенко.