В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Нигерии Болы Тинубу.

"От имени Правительства и народа Федеративной Республики Нигерия передаю Вам самые теплые поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Ваша победа отражает то доверие и уверенность, с которыми народ Беларуси относится к Вашему руководству и видению дальнейшего прогресса и стабильности Вашей страны", - говорится в поздравлении.

Бола Тинубу подчеркнул, что Нигерия ценит давно устоявшиеся отношения с Беларусью. "Я намерен работать сообща с Вами для того, чтобы еще более укрепить наши двусторонние связи в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиции, технологии и глобальные мирные инициативы. Уверен в том, что под Вашим неизменным руководством наше партнерство достигнет новых высот во благо двух наших стран и народов", - отметил он.

Президент Нигерии пожелал своему белорусскому коллеге успешного президентства и личного благополучия, мира и дальнейшего процветания народу Беларуси.