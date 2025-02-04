Поздравление от Президента Кении Уильяма Руто

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Кении Уильяма Руто.

    "Поздравляю Вас с этой исторической победой, которая показывает уровень доверия народа вашей великой страны к Вашему лидерству и Вашим предыдущим достижениям на посту Главы государства", - говорится в поздравлении.

    Уильям Руто также выразил стремление продолжать тесное сотрудничество для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и дружбы между Беларусью и Кенией на благо народов двух стран.

    Президент Кении пожелал Александру Лукашенко успехов, крепкого здоровья, а также дальнейшего прогресса всему белорусскому народу.

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