В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Кении Уильяма Руто.

"Поздравляю Вас с этой исторической победой, которая показывает уровень доверия народа вашей великой страны к Вашему лидерству и Вашим предыдущим достижениям на посту Главы государства", - говорится в поздравлении.

Уильям Руто также выразил стремление продолжать тесное сотрудничество для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и дружбы между Беларусью и Кенией на благо народов двух стран.

Президент Кении пожелал Александру Лукашенко успехов, крепкого здоровья, а также дальнейшего прогресса всему белорусскому народу.