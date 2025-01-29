Поздравление от Президента Ирана Масуда Пезешкиана

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

    "Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении.

    Масуд Пезешкиан пожелал Александру Лукашенко здоровья и успеха, а народу Беларуси - благополучия.

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