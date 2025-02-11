Поздравление от Президента Грузии Михаила Кавелашвили

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Грузии Михаила Кавелашвили.

    "Хочу поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности", - отметил Михаил Кавелашвили. Он также выразил признательность Главе белорусского государства за поступившие ранее в его адрес искренние поздравления и добрые пожелания в связи с избранием на пост Президента Грузии.

    "Мы ценим многолетние отношения между Грузией и Республикой Беларусь. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является важнейшим фундаментом нашего сотрудничества и отношений между нашими народами, - подчеркнул Михаил Кавелашвили. - Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов".

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