В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Грузии Михаила Кавелашвили.

"Хочу поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь и пожелать Вам удачи в Вашей деятельности", - отметил Михаил Кавелашвили. Он также выразил признательность Главе белорусского государства за поступившие ранее в его адрес искренние поздравления и добрые пожелания в связи с избранием на пост Президента Грузии.

"Мы ценим многолетние отношения между Грузией и Республикой Беларусь. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является важнейшим фундаментом нашего сотрудничества и отношений между нашими народами, - подчеркнул Михаил Кавелашвили. - Надеюсь, что грузинско-белорусские отношения будут развиваться на благо наших стран и народов".