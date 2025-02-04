Поздравление от Президента Ганы Джона Драмани Махамы

    Президент Ганы Джон Драмани Махама от имени правительства и народа своей страны, а также от себя лично поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на должность Президента Республики Беларусь.

    "Ваше постоянное лидерство является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в Вашем видении национального прогресса и развития. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь продолжит добиваться большего процветания и успеха", - говорится в поздравлении.

    Джон Драмани Махама отметил, что Гану и Беларусь объединяет стремление к укреплению двусторонних отношений. "Я рассчитываю совместно с Вами работать над расширением сотрудничества в сферах обоюдного интереса на благо наших народов", - подчеркнул он.

    Президент Ганы пожелал Главе белорусского государства успехов в работе, а также мира и процветания народу Беларуси.

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