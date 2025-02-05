Поздравление от Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

    "Господин Президент и Дорогой Друг! Народ Республики Экваториальная Гвинея и ее Правительство присоединяются ко мне, чтобы выразить Вашему Превосходительству наши самые искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать Вам успеха в таком важном деле, как определение исторической судьбы своего народа. Кроме того, мы выражаем наше твердое желание поддерживать и укреплять добрые отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими народами", - говорится в поздравлении.

    Читайте также

    Все события
    президентские выборы в рб 2025, доверенные лица Лукашенко, выборы в рб 2025
    • 9
    • 10:49
    Встреча с доверенными лицами на прошедших президентских выборах
    Лукашенко выборы 2025, Лукашенко встреча с делегацией Панафриканского парламента
    • 12
    • 6:25
    Встреча с делегацией Панафриканского парламента
    • 10
    • 6:23
    Встреча с Генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым