Поздравление от Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси.

    "С большим удовольствием выражаю Вашему Превосходительству мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю переизбрания на новый президентский срок. Желаю Вам всяческих успехов в деле продолжения воплощения надежд и чаяний вашего дружественного народа", - говорится в поздравлении.

    Абдель Фаттах аль-Сиси выразил высокую оценку текущему уровню сердечных и взаимовыгодных египетско-белорусских отношений, которые успешно развиваются последние десятилетия, а также надежду на дальнейшее расширение взаимодействия и выход на новые области сотрудничества на благо народов двух стран.

    Президент Египта также поблагодарил белорусского коллегу за поздравительное послание по случаю дня рождения.

    Абдель Фаттах аль-Сиси пожелал Александру Лукашенко счастья, а дружественному народу Беларуси - прогресса и процветания.

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