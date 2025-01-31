В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Ваше переизбрание народом Республики Беларусь является свидетельством мудрого руководства и стремления к прогрессу и процветанию, для достижения которых Вы посвятили время и энергию на протяжении предыдущих сроков полномочий, - говорится в поздравлении. - Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить Вашему Превосходительству наше полное удовлетворение качеством дружественных отношений и сотрудничества, достигнутых между Алжиром и Беларусью, в надежде, что они получат дальнейшее укрепление во время предстоящей первой сессии Смешанной алжиро-белорусской комиссии в следующем месяце".

Абдельмаджид Теббун пригласил Александра Лукашенко посетить Алжир, пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия.