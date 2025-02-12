В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Премьер-министра Королевства Таиланд Пхетхонгтхан Чинават.

"От имени Правительства и народа Королевства Таиланд имею честь выразить Вашему Превосходительству мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Республики Беларусь. Я искренне надеюсь, что при Вашем непосредственном участии Таиланд и Беларусь будут и далее укреплять двусторонние отношения и откроют новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении.

Пхетхонгтхан Чинават передала Александру Лукашенко самые добрые пожелания крепкого здоровья, а Беларуси - дальнейшего процветания и развития.