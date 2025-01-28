В адрес Президента Беларуси Александра по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович.

"Сильное доверие, которое вы получили от белорусского народа в ходе этого избирательного цикла, является доказательством вашего политического авторитета и усилий по дальнейшему укреплению суверенитета, процветания и прогресса вашей страны. Я убежденa, что на основе взаимного уважения и дружбы мы будем работать вместе над дальнейшим укреплением наших двусторонних отношений и улучшением сотрудничества в различных областях на благо народов обеих стран", - говорится в поздравлении.

Желька Цвиянович пожелала Александру Лукашенко успехов в исполнении ответственной функции на посту Президента Беларуси, крепкого здоровья и счастья.