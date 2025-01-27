В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

"Рад слышать о Вашем переизбрании на пост Президента Республики Беларусь, от имени правительства Китая и китайского народа выражаю Вам искренние поздравления, - говорится в поздравительном послании. - В последние годы мы с Вами поддерживали тесные контакты, совместно разрабатывали и давали ориентиры развитию китайско-белорусских отношений, в результате чего наши двусторонние отношения вышли на наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

Си Цзиньпин отметил, что между странами постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, совместное строительство в рамках инициативы "Один пояс, один путь" достигло плодотворных результатов, эффективно развивается многостороннее сотрудничество.

"Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Беларусью, углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, содействия поступательному развитию китайско-белорусских отношений на благо народов двух стран", - подчеркнул Председатель КНР.

Си Цзиньпин пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси - процветания и могущества, а ее народу - счастья и благополучия.