Поздравление от Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

    "Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран", - говорится в поздравлении.

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