Поздравление от Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя Государственного административного совета Мьянмы, премьер-министра этой страны Мин Аун Хлайна.

    "Эти результаты ясно отражают мощную поддержку и веру белорусского народа в Вашу деятельность в этом важном качестве еще на один срок. Примите, Ваше Превосходительство, мои наилучшие пожелания и уверения в уважении", - говорится в поздравлении.

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