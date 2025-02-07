В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

"Мы рады передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания успехов и удачи, а дружественному белорусскому народу - дальнейшего прогресса и процветания. Пользуясь случаем, еще раз хотим подчеркнуть особенные отношения между нашими двумя дружественными странами и народами, которые мы стремимся укреплять и развивать во всех областях", - говорится в поздравлении.

Поздравление с победой на выборах также поступило от Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.