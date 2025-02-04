Поздравление от Эмира Государства Кувейт шейха Мишаала аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Эмира Государства Кувейт шейха Мишаала аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

    "Мне доставляет искреннюю радость поздравить Вас по случаю переизбрания на пост Президента дружественной Республики Беларусь на новый срок. Пользуясь случаем, хочу выразить высокую оценку прочным отношениям, связывающим Государство Кувейт и дружественную Республику Беларусь, а также подтвердить наше постоянное совместное стремление укреплять эти отношения и продвигать в различных областях к более широким горизонтам на благо и в общих интересах наших дружественных стран", - говорится в поздравлении.

    Эмир Государства Кувейт пожелал Беларуси и ее народу дальнейшего развития и процветания, а Главе государства - удачи, крепкого здоровья и благополучия.

    Поздравление в адрес Александра Лукашенко также поступило от Наследного принца Государства Кувейт шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха.

    Читайте также

    Все события
    президентские выборы в рб 2025, доверенные лица Лукашенко, выборы в рб 2025
    • 9
    • 10:49
    Встреча с доверенными лицами на прошедших президентских выборах
    Лукашенко выборы 2025, Лукашенко встреча с делегацией Панафриканского парламента
    • 12
    • 6:25
    Встреча с делегацией Панафриканского парламента
    • 10
    • 6:23
    Встреча с Генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым