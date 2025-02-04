В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Эмира Государства Кувейт шейха Мишаала аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

"Мне доставляет искреннюю радость поздравить Вас по случаю переизбрания на пост Президента дружественной Республики Беларусь на новый срок. Пользуясь случаем, хочу выразить высокую оценку прочным отношениям, связывающим Государство Кувейт и дружественную Республику Беларусь, а также подтвердить наше постоянное совместное стремление укреплять эти отношения и продвигать в различных областях к более широким горизонтам на благо и в общих интересах наших дружественных стран", - говорится в поздравлении.

Эмир Государства Кувейт пожелал Беларуси и ее народу дальнейшего развития и процветания, а Главе государства - удачи, крепкого здоровья и благополучия.

Поздравление в адрес Александра Лукашенко также поступило от Наследного принца Государства Кувейт шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха.