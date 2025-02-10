Поздравление от Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани.

    Эмир пожелал Главе белорусского государства благополучия и успеха, а Беларуси - дальнейшего процветания и развития. Он также высказался за укрепление дружественных отношений между двумя странами в предстоящие годы.

    Поздравления также поступили от Заместителя Эмира шейха Абдаллы бен Хамада аль-Тани и Премьер-министра - Министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бен Абдельрахмана бен Джассема аль-Тани.

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