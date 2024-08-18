Поздравление личному составу и ветеранам Военно-воздушных сил

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.

"Военная авиация - это всегда особая сложность и риск, а еще высочайшее мастерство, несгибаемый характер и мужество, - отметил Глава государства. - Так было в годы войны, так происходит и в наши дни, когда в экстремальных случаях летчики совершают героические поступки, спасая жизни людей".

В поздравлении говорится, что в современных условиях роль авиации растет, появляются новые вызовы и угрозы. "Постоянно совершенствуясь, белорусские Военно-воздушные силы эффективно им противостоят. Вы ежедневно несете свою боевую вахту, осваивая новую технику и оберегая мирное небо над нашей страной, обеспечивая безопасность, мир и покой белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил всех, чья жизнь связана с авиацией, за беззаветную службу, верность долгу и присяге и пожелал крепкого здоровья, благополучия и чистого неба, а также новых успехов на благо нашей родной Беларуси.