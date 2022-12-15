Поздравление личному составу и ветеранам 56-го отдельного полка связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи с 80-летием со дня образования.

"Боевая летопись части началась в грозном 1942 году, когда был сформирован 1-й отдельный полк связи 1-й воздушной армии. Немеркнущей славой покрыли себя воины-связисты, успешно обеспечивая надежное и бесперебойное управление авиацией в ходе Ржевской и Орловской операций, при разгроме гитлеровских войск в Прибалтике и Восточной Пруссии, - говорится в поздравлении. - Особая страница в истории полка - участие в операции "Багратион" по освобождению белорусской земли от фашистского ига".

Славные традиции фронтовиков продолжает сегодняшнее поколение воинов полка, успешно осваивая новейшие образцы комплексов и средств связи, проявляя высокое профессиональное мастерство при выполнении задач боевого дежурства, проведении различных учений, а также обеспечении воздушных парадов и литерных полетов, отметил Глава государства.

"Убежден, что каждый из вас и впредь сделает все возможное, чтобы над нашей родной Беларусью всегда было мирное небо, а система управления Вооруженными Силами позволяла эффективно выполнять задачи по защите суверенитета и независимости белорусского государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал личному составу и ветеранам полка связи крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых достижений в службе на благо Отечества.