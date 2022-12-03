Встреча с Министром обороны России Сергеем Шойгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря встретился с Министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Думаю, Вам уже белорусский Министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию, - сказал Президент. - От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно".

"Словом, так, как договаривались с Президентом России. Вы не просто в теме, Вы это реализовываете с нашим Министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что никого не собирается пугать, и высказался насчет готовности оппонентов к урегулированию ситуации. "Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться, - заявил Президент. - Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, Вы это лучше знаете. Мы обменяемся мнениями. Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь".

"Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно (Вы, наверное, отследили) тот Президент Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. - Прим.) высказался, зачем ему нужен был "Минск" - вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что накануне у него состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным: "Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что Вы будете здесь, и мы с Вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности".

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, в первую очередь в отношении военных, которые находятся в Беларуси в составе совместной региональной группировки войск. "Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание", - сказал он.

"Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего Президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили по телефону, на прошлой встрече", - добавил Глава российского Минобороны.