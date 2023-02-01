Поздравление личному составу 2060-й базы хранения и ремонта Военно-воздушных сил и войск ПВО

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал 2060-й базы хранения и ремонта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны с 30-летним юбилеем.

    "За относительно небольшой период времени в воинской части сформирован сплоченный высокопрофессиональный коллектив, который вносит весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства. Вами выполняется широкий спектр задач по хранению вооружения, военной и специальной техники, военно-технического имущества, а также ремонту и модернизации средств связи и радиотехнического обеспечения, средств боевого управления", - говорится в поздравлении.

    Глава государства отметил, что личный состав, постоянно совершенствуя свое мастерство, наглядно демонстрирует умение решать сложные и ответственные задачи в интересах укрепления обороноспособности родной Беларуси. "Убежден, так будет и впредь", - подчеркнул Президент.

    Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам базы крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в службе на благо Беларуси.

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