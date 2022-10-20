Поздравление коллективу научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив научно-производственного холдинга точного машиностроения "Планар" с 60-летием образования.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня холдинг является ведущим на территории Евразийского экономического союза научно-техническим комплексом, который на базе современных технологий, последних достижений науки и техники занимается разработкой и изготовлением специального оборудования для производства изделий нано- и микроэлектроники.

    "Благодаря уникальным компетенциям, высокому профессионализму сотрудников предприятий продукция холдинга широко востребована в России, Китае и других странах, - констатировал Александр Лукашенко. - Убежден, что "Планар" и впредь будет сохранять лидерство в отрасли электронного машиностроения, репутацию надежного партнера и делать все для реализации самых амбициозных задач".

    Президент пожелал коллективу холдинга здоровья, счастья и новых успехов на благо родной Беларуси.

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