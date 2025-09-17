Поздравление коллективу Белорусского государственного академического театра юного зрителя

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного академического театра юного зрителя с 70-летием со дня основания этого учреждения.

    "На протяжении своей истории театр вносит значительный вклад в формирование мировоззрения детей и юношества, любви к культуре и родной земле, - говорится в поздравлении. - Ваш коллектив находится в неустанном поиске, удивляет художественными открытиями и дарит поклонникам много интересных премьер".

    Глава государства уверен, что коллектив театра продолжит добрые театральные традиции, будет и впредь работать так же плодотворно и самоотверженно на благо Беларуси.

    Президент пожелал работникам театра крепкого здоровья, аншлагов и новых творческих успехов.

