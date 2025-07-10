Открытие XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля принял участие в церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Открывая фестиваль, Глава государства сказал, что прежде всего хотел бы обратиться к белорусам, россиянам и украинцам - к тем народам, благодаря которым был создан и существует "Славянский базар в Витебске".

"Дорогие гости, к вам особое уважение и мое обращение: без вас "Славянский базар" был бы беден", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что вновь под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары "Славянского базара" - фестиваля, который всегда очень ждут белорусы, непосредственно сами витебчане, мастера искусств и их поклонники из разных стран.

"Наш "Славянский базар" - это целый мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Здесь каждый раз мы встречаемся с именитыми артистами и настоящими мастерами искусств. Здесь из года в год зажигаются, как у нас принято говорить, новые звезды. В самых разных жанрах: от музыки и танца до театральных постановок и художественных проектов. В самых разных стилях: от народного творчества и классики до авангардных направлений актуального искусства", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что "Славянский базар в Витебске" давно вышел за рамки славянского братства, а культурная столица Беларуси стала творческой родиной для многих артистов.

"Мы этого и желали, открывая когда-то первый фестиваль. Но самое главное - вот уже более тридцати лет наш фестиваль является островком душевного единения, тепла и света. Несмотря ни на какие катаклизмы. Согласитесь, сегодня это дорого стоит", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. Это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, в этом суть многообразия и отсюда делается политика. "Это вы - талантливые люди - находитесь у истоков любой экономики и политических событий. В этом суть созидания, путь к справедливому, безопасному будущему для всех нас. Я говорю это здесь, потому что под сводами Летнего амфитеатра ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения. В этом суть всей нашей политики. Говорят, "Славянский базар" вне политики. Нет. Это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств (не только славянских, как мы уже видим, народов), будем реализовывать. Отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто", - обратил внимание Президент.

"Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, уверен, вдохновленные атмосферой нашего фестиваля. Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными, близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан, даже теми, кто оглох и слушать не хочет", - убежден белорусский лидер.

Обращаясь к гостям фестиваля - кто приехал в Витебск впервые и тем, кто бывает здесь каждый год, Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы как никто знают, насколько хрупок мир.

"В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Уже стали взрослыми правнуки наших героев-победителей, но Беларусь помнит. В этот праздничный вечер я не буду говорить о страшной цене той Великой Победы. Убежден, 100% присутствующих здесь об этом знают. Я не буду говорить о том, сколько в той войне погибло талантливейших людей и сколько не появилось на свет. Скажу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному белорусскому наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, среди которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них - история белорусской земли и наша идентичность. Мы это до сих пор не нашли. Хотелось бы, чтобы они были утеряны не навсегда", - отметил Глава государства.

Лишь малая часть этих ценностей вернулась в Беларусь после войны. Это, по словам Президента, был настоящий культурный геноцид, стремление уничтожить наследие народа, лишить его основы.

"Поэтому, уважаемые наши друзья, друзья Беларуси, я к вам прежде всего хочу обратиться: берегите свою историческую память, берегите традиции. В них - ваше и наше будущее. Будущее ваших стран, всего мира, прекрасного в своем культурном многообразии", - призвал Александр Лукашенко.

"Славянский базар" давно перешагнул рамки обычного фестиваля. Сегодня это уже целая вселенная с большой интересной историей, своими героями и антуражем. И даже с собственной валютой - васильками", - отметил Президент.

На витебской сцене выступало немало знаменитостей и настоящие легенды: Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Мишель Легран, Мирей Матье и многие-многие другие.

"Из года в год наши звездные гости дарят витебской публике радость и красоту. Служат музе и поклонникам, оставаясь верными девизу фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Убежден: так будет всегда. Каждый год витебский музыкальный конкурс будет перебрасывать мостик в будущее, открывать миру новые имена", - сказал Президент.

Одно из них прозвучало во время церемонии открытия фестиваля: Глава государства в торжественной обстановке вручил главную награду XXIII Международного детского музыкального конкурса. Гран-при завоевала белоруска Амалия Сухан. По словам Александра Лукашенко, миссия поздравить первым первого победителя этого года одна из самых приятных для него.

"Очень символично, что вместе с самыми юными исполнителями мы будем чествовать обладателя специальной премии Президента Беларуси. Премии, которая вручается за верное служение любимому делу, зрителю и его величеству искусству", - заявил белорусский лидер.

Специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Глава государства вручил народному артисту России, композитору и музыканту Юрию Антонову.

"Желаю всем вам, дорогие друзья, мирного неба. Главное - мирное небо, мир. Все остальное мы приобретем. Благополучия вам. Позвольте мне тридцать четвертый международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" объявить открытым! В добрый путь!" - пожелал Александр Лукашенко.

После церемонии награждения Глава государства решил обратиться к участникам и гостям "Славянского базара", как говорится, уже за рамками протокола. Александр Лукашенко пожелал всем прежде всего быть оптимистами. По его словам, сегодня это самое главное.

"Чтобы у вас впереди все было самое лучшее. А самое главное - здоровья вам. И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, "клокаете", "квокаете" в этих сетях", - призвал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что раньше очень много говорилось про развитие IT-технологий, а сейчас - про искусственный интеллект.

"Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет", - рассказал Глава государства.

"Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено. Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, будет победа. Если мы будем преданными, если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей. И здоровья вам! Все остальное купим", -заявил Александр Лукашенко.