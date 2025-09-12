Посещение реконструированного комплекса "Лошицкий" в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября в преддверии Дня города ознакомился с благоустройством Минска и посетил реконструированный комплекс "Лошицкий".

"Мы все здесь восстановили, что живое было?" - спросил по приезде в комплекс Александр Лукашенко. Ему доложили, что на территории парка еще осталось два объекта, где предстоит завершить работы.

Владимир Кухарев доложил о реализации плана благоустройства дворовых территорий, ремонте и окраске зданий, ремонте улично-дорожной сети, высадке деревьев и зеленых насаждений, установке малых архитектурных форм, обустройстве детских площадок. Благоустроено 18 зон отдыха - по две в каждом из районов Минска.

Завершена реконструкция Центрального детского парка имени Максима Горького, на финальном этапе работы в парке Уго Чавеса. К концу года планируется начать работы на территории Пищаловского замка, рассматривается предложение по организации там пункта общественного питания с блюдами национальной кухни.

Новым направлением в Минске стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов.

Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска. "Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство. - Прим.), - ориентировал Александр Лукашенко. - Надо этим заниматься, потому что это для людей".

На церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса "Лошицкий" Александр Лукашенко обозначил перспективы развития столицы.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси трепетно относятся к сохранению и реконструкции исторических объектов, и комплекс "Лошицкий" - один из таких примеров. "Моя политика, а значит, и ваша, - созидать и сохранять, - заявил Александр Лукашенко. - Вот мы сохраняем свое культурное наследство, восстанавливаем, строим. Мы это будем делать и дальше".

Президент поблагодарил всех, кто занимался реконструкцией объекта, его строительством и благоустройством, пожелав, чтобы комплекс стал центром притяжения для городских жителей и гостей столицы, где можно отдохнуть, провести время с детьми. Здесь для этого есть все: и облагороженная территория, гостиницы, рестораны, залы и площадки для проведения различных мероприятий. Правда, отдельные строения еще предстоит реконструировать. Например, здание старой мельницы. Александр Лукашенко считает, что его прежнее предназначение следует сохранить и организовать здесь именно мельницу. Это позволит привлечь туристов, молодежь. "Вот если бы мы здесь смололи зерно, собранное в Беларуси, и хлебушек этот людям предложили, я уверен, что из России приезжали бы за тем, чтобы купить этот хлеб", - заметил Президент. В качестве примера Глава государства привел восстановленную пекарню на своей малой родине, в поселке Копысь, где сейчас выпекают очень вкусный хлеб, который пользуется большим спросом, за ним приезжают даже из соседних городов и населенных пунктов.

Александр Лукашенко отметил, что в начале 90-х годов комплекс "Лошицкий" был заброшен и мог вообще исчезнуть. Но Президентом было принято решение его сохранить, восстановить, что и было сделано. Сейчас здесь есть объекты, предназначенные для людей разных поколений и интересов.

Президент обратил внимание, что работа по благоустройству ведется в целом по всему Минску и по всей стране, и она будет продолжена. "Мы в Минске не только в этот Год благоустройства, но и в предстоящие годы полны решимости навести порядок вот такой (как в комплексе "Лошицкий". - Прим.), дальше будете уже сами поддерживать этот порядок. И сделаем все для того, чтобы у вас здесь было куда прийти и отдохнуть", - сказал он.

Александр Лукашенко рассказал, что, рассуждая о развитии столицы, порой переживает, не делает ли он город слишком "деревенским", имея в виду, что здесь не так много объектов, характерных для крупных индустриальных мегаполисов, а больше зеленых зон и пространства для людей. "Может быть, кто-то совсем молодой подумает: нам бы таких "стекляшек", "бетона" побольше. А когда детки появляются (а это очень быстро происходит), вот тогда вы поймете, что такое вот это - когда можно с ребеночком куда-то выйти спокойно", - обратил внимание он.

"Думаю, Владимир Евгеньевич, нам не надо торопиться застраивать Минск, пичкать там, где наши бизнесмены очень хотят: дайте нам это место, мы тут построим жилье и так далее", - заметил Президент, обращаясь к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву. Глава государства подчеркнул, что политика по отношению к жилищному строительству в Минске уже определена и останется такой же: строительством жилья в столице занимаются государственные компании, которые могут гарантированно выполнить работы, не допустят каких-либо махинаций и завышения стоимости, как это происходило ранее с некоторыми частниками. Для частных инвесторов в Минске также есть возможности, но только тогда, когда они готовы брать на себя социальную нагрузку, привозить новейшие технологии и привлекать значительные финансовые ресурсы. Так, например, было с инвестором, который строит в столице микрорайон Северный берег, а вместе с ним и международный выставочный центр. "Вот тот, кто привезет в Беларусь что-то, - милости просим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Политика Главы государства по отношению к будущему развитию Минска останется такой же неизменной и в дальнейшем - его нельзя перенаселять, застраивать "стекляшками и бетоном".

"Не думаю, что людям очень удобно и хочется жить в этих стеклянных небоскребах. Поэтому я так немножко Минск придерживаю (в плане увеличения концентрации населения и плотности застройки. - Прим.), чтобы природа была... Если и живешь в многоэтажке, чтобы с детишками мог прийти сюда, - пояснил Глава государства. - Мы будем делать все для того, чтобы вам было удобно".

Президент подчеркнул, что белорусскую столицу нужно сохранять комфортной для жизни и ни в коем случае не перенаселять, не стягивать сюда людей из всех регионов. Поэтому идет развитие городов-спутников - Руденска, Дзержинска, Смолевичей, Логойска, Фаниполя, Заславля, где создается инфраструктура для комфортной жизни людей, строится жилье.

А сейчас на столе у Главы государства - варианты технических решений того, как связать столицу и города-спутники скоростным транспортом. "Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском. Или будет железная дорога, или монорельс… Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит, - рассказал Александр Лукашенко. - Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут".

Александр Лукашенко поделился с собравшимися, что размышлял над вопросом, чего не хватает Минску, и пришел к следующему выводу: "У нас есть все. Просто надо развиваться".

По словам Президента, надо везде благоустроить территории и навести должный порядок. "Мне кажется, что Минску всего хватает. Но нам надо вот этот лоск сделать", - сказал он.

Президент отметил, что везде надо это делать так, как, например, в Лошицком усадебно-парковом комплексе. "Спасибо вам, строителям, за этот прекрасный объект. А тем, кто будет здесь работать, успехов. Берегите это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства также в положительном ключе отметил благоустройство вокруг спортивного комплекса в Чижовке. "Вокруг все должно быть достойно и для людей. Молодец, что вокруг построил лыжероллерную трассу. Пускай люди идут, занимаются спортом", - добавил он.

Отдельно Президент обратился к строителям, принимавшим участие в реконструкции комплекса, поблагодарил их за работу и в их лице похвалил в целом всех представителей отрасли.

"Наши строители сегодня умеют делать все", - сказал он. Спрос на отечественных специалистов-строителей есть и за рубежом, они востребованы в том числе и в России, потому что у них высокая квалификация и уровень профессионализма. "Очень хорошо, что сохранили строители свою советскую школу. В Беларуси были центры, где обучались со всего гигантского Советского Союза, как надо строить, в каком направлении будет развиваться строительство. Мы во многом это восстановили и приумножили. Это большая заслуга", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что востребованность белорусских специалистов вынуждает руководителей строительных организаций повышать зарплату работникам, чтобы избежать оттока кадров. "Только надо понимать, что, если хочешь много заработать, - надо много работать. Другого не дано. Ни один президент, ни один мэр вам другого рецепта не выпишет", - обратил внимание Глава государства.

Глава государства отметил, что в Беларуси каждый на своем месте должен делать все, чтобы страна развивалась и мирно жила.

"Вы молодцы. Мы с вами в 2020 году пережили мятеж. Понимали, что могло бы быть. Сейчас вы понимаете, глядя на Украину. А мне приходится каждый день работать с этим. Знаете, американская делегация у нас регулярно здесь бывает. Мы с ними ведем определенные переговоры. Мы устаканим ситуацию. Сделаем так, как это нужно для нас, - сказал он во время общения с минчанами. - И не говорите, что "мы вот маленькая такая республика, мы ничего не можем". Это не зависит от размера - маленькая, большая и так далее. Сейчас это зависит от того, насколько мы едины и насколько мы хотим жить на своей земле. Чтобы нами не управляли".

"Поэтому будем делать каждый на своем месте все, чтобы здесь жить, работать, строить, модернизировать, но не воевать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства призвал к активному участию минчан в работах по благоустройству в городе. "Субботники, субботники. Приводите в порядок. Надо ковыряться на земле. Чтобы не в ресторане только сидели, а на земле. И желательно - босиком. Будете ходить босиком - болеть не будете. Мой вам совет", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, еще один залог здоровья - регулярные занятия спортом. Президент привел пример Китая, где физкультурой и спортом массово занимается не только молодежь, но и пенсионеры.

"Занимайтесь спортом. Я рекомендовал всегда. Два часа в день. И водите за собой своих детей. Это ради того, чтобы вы меньше валялись в больницах, чтобы вы были здоровы. Здоровья вам! Как я говорю, все остальное мы купим", - сказал Александр Лукашенко.

Общаясь со строителями и представителями общественности, Президент отметил, что на фоне политики закрытия границ, которую проводят ряд стран, Беларусь, наоборот, демонстрирует открытость для иностранцев.

"Вы нормально должны воспринимать иностранцев. Мы ввели безвиз для всех. Для нас там закрывают все, а мы им: "Приезжайте, смотрите!" Ну, нагрузка небольшая милиции, спецслужбам, но это их работа, деньги ж они за это получают. Но сюда же приезжают не бедные люди. Они привозят сюда деньги", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь также стала популярным направлением для россиян, которые приезжают за тишиной. "Они хотят приехать, здесь спокойно отдохнуть. Но, самое главное, поехала и середина общества, российского особенно. Обычные люди - такие, как мы. Они приезжают сюда. Уже с нас берут пример, как надо жить и развиваться", - сказал он.

Глава государства также затронул актуальную тему уборочной кампании, отметив, что уборка зерновых и колосовых практически завершена. Виды на урожай в этом году были порядка 11 млн т. Но, судя по актуальным данным, цифры будут еще более высокими. С полей страны уже намолочено около 9 млн т зерна с учетом рапса. Уборка кукурузы еще продолжается, ее планируется собрать около 2 млн т. Таким образом общий объем зерна составит порядка 11 млн т. "Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит будем с хлебом", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт. По словам Президента, ситуацию с недостатком картофеля проанализировали, факторов, которые к ней привели, много. "Мы знаем и больше не допустим", - подчеркнул Глава государства. По поручению Александра Лукашенко, посевные площади под картофель были увеличены. "В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - заверил Президент.

В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко также ознакомился с объектами историко-культурного комплекса "Лошицкий".

На входе Главу государства встретил исторический персонаж "Хранитель национальных традиций", который зачитал текст грамоты: "Грамата, якая пацвярджае добрые намеры да пераемнасцi i захавання культурнай спадчыны стольнага града Мiнска. Штодня ў гэтым будынку будуць адбывацца значныя падзеi ў жыццi жыхароў сталiцы i захоўвацца i множыцца традыцыi святкавання беларускага вяселля".

Хранитель положил грамоту на подставку, после чего Глава государства скрепил грамоту сургучной печатью.

Александр Лукашенко посетил зал торжественных мероприятий. Здесь как раз проходила церемония бракосочетания.

После того, как молодоженов объявили мужем и женой, Глава государства их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья.

Молодоженов зовут Дмитрий и Полина. Президент пожелал, чтобы их брак был крепким и долгим, но главное - здоровья им самим и будущим детям.

"Банально говорить: "Счастья и прочего…". Главное, чтобы здоровыми были ваши дети. Будут здоровыми дети - у вас настроение будет, и работать будет интересно. Когда дети болеют - беда. Поэтому здоровья вашим детям. Ну и сами чтобы здоровыми были", - сказал Президент.

Родителям молодых он пожелал всего наилучшего, счастья и успехов: "Вы не волнуйтесь, вам работы они подкинут. И чтобы побольше работы! Троих! Нам надо, чтобы в семье было трое деток".

"Будем стараться", - ответил жених.

Что касается арендной квартиры, она находится в Смолевичах. "Квартира с намеком. В Смолевичах. Чтобы там жили. Работать можете приезжать (в Минск. - Прим.). В этом замысел. Нам надо Минск как-то расселять", - отметил Глава государства.

Помимо зала торжественных церемоний в исторических зданиях комплекса "Лошицкий" разместились кафе и гостиница.

Вдохновившись красотой этого уголка, юная художница из Минска по имени Евгения написала картину, которую решила подарить Александру Лукашенко. Он подарок с удовольствием принял, пообещав разместить во Дворце Независимости.

Девушке Глава государства в ответ подарил сладости, но решил этим не ограничиваться. "Хотел сказать картину (подарю. - Прим.). Но я не умею писать картины. Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам - картошку", - сказал он, тут же отдав распоряжение передать позже в подарок большой мешок с картофелем.

Он уточнил у художницы, любит ли она картошку, и, получив утвердительный ответ, признался, что и сам любит этот продукт. "Я страшно люблю. Вчера согрешил, съел", - сказал Александр Лукашенко, очевидно, имея в виду определенную диету, которой старается придерживаться.

Президент также рассказал, что академики изобрели новый сорт картофеля. "Надо населению раздать, чтобы на участках возделывали. Вот у кого есть дача или участок, могу (передать. - Прим.). Потому что семенную картошку просто так раздавать нельзя. А тебе (речь о художнице, подарившей картину. - Прим.) - продовольственную. Очень вкусная, поджаришь", - сказал он.

Всех остальных он призвал приходить и покупать картофель на осенних ярмарках, которые будут работать в белорусской столице: "Самую хорошую картошку. Приходите, по приемлемой цене".