Поздравление хоккейному клубу "Юность-Минск" с завоеванием Кубка Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков хоккейного клуба "Юность-Минск" с завоеванием Кубка Президента.

"Великолепный финал и блестящее окончание сезона, в котором команде покорились три главных трофея - Кубок Салея, золотые медали регулярного чемпионата страны и Президентский Кубок. Очень важно, что молодое поколение "Юности" продолжает традиции легендарного клуба, давшего путевку в жизнь многим звездам хоккея и ставшего настоящей школой жизни для тысяч мальчишек", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также адресовал самые теплые слова благодарности за красивую и упорную борьбу хоккейному клубу "Витебск". "Ваши преданность родной команде, сплоченность и прогресс впечатляют. Убежден, главные победы у вас еще впереди", - подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал всем командам и болельщикам здоровья, счастья и успехов.