Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля собрал совещание по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта.

"Я пригласил вас для того, чтобы профессионально обсудить вопросы, насколько эффективно мы расходуем средства на развитие спорта, в частности, его игровых видов. Потому что это наше все, это то, что любит народ, и тысячи и тысячи человек приходят на эти игры. Эта проблема и обсуждение назрели давно. Мы, конечно же, выработали определенную систему поддержки команд, тренеров, спортсменов. Нам надо с учетом нашего опыта и выработки тех направлений нашего сотрудничества и действий отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. "Скажу откровенно. Если бы мы пошли западным путем, за что многие ратуют, сегодня бы спорта в стране не было. И вас бы не было, извините за это. Я этим хочу показать не то, что какие мы великие и многое сделали, а то, что отдачи не много от этих вложений", - отметил Глава государства.

Да, в отдельных видах спорта белорусы показывают хорошие результаты: в прыжках на батуте, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, борьбе. "Но мы ждем побед и в других видах спорта", - заявил Александр Лукашенко.

Недавно белорусов порадовали и хоккеисты: 3 апреля минское "Динамо" обыграло ЦСКА в очередном матче плей-офф КХЛ. Однако это, скорее, исключение из правил, считает Президент.

"Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского "Динамо". Они умеют как сыграть отлично, так и провалиться назавтра. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что вы благородно в третьем периоде поступили… Да и ЦСКА молодцы, не ломились в открытую дверь, не старались с "нуля" уйти. А мы не старались добить, забить", - высказался об этой игре Глава государства.

Он напомнил, что во втором периоде минчане, вырвавшись вперед, расслабились. "Это недопустимо. Если положено грести двумя веслами, надо грести двумя. А они уже во втором периоде начали играть клюшкой одной рукой", - сказал белорусский лидер.

"Проблемы игровых видов спорта мы обсуждали неоднократно, но ситуация особо не меняется и вопросов остается очень много. Нужна отдача от тех средств, которые вкладываются в спорт, - потребовал Александр Лукашенко. - Я готов обсуждать и неравномерность вложений в отдельные виды спорта. Многие говорят: все в хоккей идет или в футбол, а нам - нет. Над этим тоже надо подумать. И надо понимать, что те деньги, которые мы тратим или вы тратите на спорт, - это не мои и не ваши деньги. Это народные деньги. И у народа есть вопросы: когда наши команды перестанут коллекционировать поражения, а начнут радовать болельщиков яркой игрой и главное - победами?"

Президент снова вспомнил игру минского "Динамо" против ЦСКА: матч посетило большое количество болельщиков, вся "Минск-Арена" была заполнена зрителями. "Они, знаете, чего пришли", - добавил он.

"Подход незыблемый: даете результат - получаете деньги, и прежде всего достойную заработную плату. Нет результата - нет денег. Вот главная формула. Как хотите меня понимайте", - заявил Александр Лукашенко.

При этом Глава государства заметил, что о таком подходе он предупреждал всегда. "Вот именно так будем поступать. Нужен, мужики, результат. Не будет результата, толку не будет", - подчеркнул Президент.

Такого же принципа Александр Лукашенко придерживается и в других сферах. "Не может быть так, что я шкуру снимаю с Правительства, с нового Премьер-министра: дай экономику. Или с Главы Администрации: выдай организацию и прочее. Или социальную сферу с вице-премьера. А вы будете ходить на расслабоне. Такого же не бывает. Поэтому есть один критерий. Есть результат в экономике - хорошо работает Правительство, Национальный банк. Есть результат в спорте - хорошо", - сказал белорусский лидер.

В то же время Глава государства обратил внимание, что не стоит забывать и о подготовке резерва. Об этом надо думать уже сегодня.

Президент поинтересовался, что сделано для наведения порядка прежде всего в игровых видах спорта и что еще необходимо сделать, как выполняются его поручения и контролируются государственные деньги, которые направляются клубам и федерациям.

"Хочу, мужики, вас предупредить. Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. И посмотрим. Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите. Это будет по-человечески, по-мужски правильно. Вы, я думаю, сделаете соответствующие выводы из того, что я сказал, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Насколько справедливо и, главное, по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или просто тупо их осваивают или тратят? На какие цели направляют финансы? Особо хочу подчеркнуть: мы за спортивные объекты, которые стоят миллиарды рублей, спросим с Министерства спорта".

Глава государства пояснил, что речь, в частности, идет о республиканских центрах олимпийской подготовки "Раубичи" и "Стайки", "Минск-Арене", конькобежном стадионе, велотреке и других спортивных площадках. Перед Министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком давно ставилась задача делать все, чтобы эти объекты содержались в надлежащем состоянии.

"Контролируйте, чтобы они были в порядке. Я уже не говорю о том, что туда соревнования надо тащить, как бы ни было сложно, - сказал Президент. - А организация и результат - это уже федерации вместе со всеми остальными, в том числе и Министерством спорта".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание: "Спорт в нашей стране получал и будет получать необходимую поддержку, но каждый вложенный рубль, пусть их даже немного, должен быть оправдан и давать отдачу. Вот мое требование. Не будет этого - не будет денег. Я хочу, чтобы Премьер слышал и Министр финансов: не будет никаких денег, если не будет прогресса".

"Я же давно формулу изложил. Санкции, не санкции… Что, россияне нас не пускают на какие-то соревнования? Скажите. Я завтра решу любой вопрос вам в России. Но вы хотя бы у россиян выигрывайте. Не хотя бы, а выиграйте у россиян по тем видам спорта, где вы под санкциями. И даже не под санкциями. Ничего больше не надо, - заявил белорусский лидер. - Выигрывайте в гандболе. В велоспорте, гребле уже превзошли - молодцы. Это видно. Соответствующее отношение будет. Как-то волейбол всплеснул в конце прошлого сезона - сейчас я его вообще не вижу".

"Поэтому рубль вложили в спорт - отдача должна быть", - резюмировал Президент.

Глава государства попросил участников совещания высказать свое видение по дальнейшему функционированию системы поддержки спорта. "Каким образом предлагается оптимизировать расходы клубов, будет ли польза от этого государству? Мы сейчас клубы везде создаем: можно же. Когда-то на Западе подсмотрели. Клубы, клубы, клубы… Люди есть, чиновники есть. А как мне докладывали, в некоторых клубах там вообще... У Президента нет такой зарплаты, как у них. Все хорошо. А спортсмены ходят нищие, ниже 500 долларов заработная плата. Какой спортсмен будет работать? Не будет он работать", - убежден Александр Лукашенко.

"Не пострадают ли при этом спортивные результаты и особенно подготовка спортивного резерва? За счет каких источников будут содержаться созданные при клубах школы и сами клубы? Это тоже вопрос. Вы же все живете более-менее за счет бюджета. В полной ли мере клубы и федерации используют возможности для самостоятельного зарабатывания средств? - обозначил еще ряд вопросов Глава государства. - Недавно (я года три настаивал на этом) мы приучили нашу культуру, которая точно так жила, театры: вы вносите такую сумму, зарабатываете - пожалуйста, мы вам такую же сумму из бюджета выделяем. Потихоньку-потихоньку начинают зарабатывать и выживают. Не заработали, значит, люди к вам идти не хотят. Поэтому точно так надо формулу выработать. Должна быть железная, справедливая для всех формула: результат - деньги, нет результата - нет денег. Правовой акт, которым будут урегулированы соответствующие правоотношения, должен быть изложен четко, последовательно и доступно".