Команда Президента стала победителем Республиканской хоккейной лиги

Хоккейная команда Президента Беларуси в 16-й раз стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

Во втором поединке финальной серии на льду "Олимпик-Арены" в Минске 5 апреля дружина Главы государства выиграла в серии послематчевых буллитов у хоккеистов Минской области с результатом 6:5 (1:4, 1:0, 3:1, 0:0, 1:0).

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Андрей Костицын и Артем Котковец. Призы им вручил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. В церемонии награждения также приняли участие Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

В поединке за третье место команда Гродненской области уверенно переиграла на своей площадке представителей Могилевской области - 5:1.

На первом этапе нынешних соревнований дружина Главы государства победила хоккеистов Гродненской области (10:3), Гомельской области (5:2), Брестской области (8:2), Витебской области (10:4), Минской области (3:2) и Могилевской области (8:7). В полуфинале были обыграны хоккеисты могилевского региона (9:3).

Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.