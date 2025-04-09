Посещение тренировки хоккейного клуба "Динамо-Минск"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля посетил тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск" в "Минск-Арене".

Напомним, что хоккеисты минского "Динамо" впервые в истории клуба пробились во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом раунде соперниками "зубров" были хоккеисты московского ЦСКА. "Динамо" выиграло у ЦСКА все три матча в Минске и один - в Москве. С учетом двух поражений на арене соперника наши хоккеисты одержали победу в серии со счетом 4:2.

Игру наших хоккеистов оценил и Президент. Александр Лукашенко приехал на тренировку "Динамо-Минск", чтобы поддержать команду и, конечно, пообщаться со спортсменами.

Хоккеисты общались с Президентом прямо на льду. Глава государства поблагодарил "зубров", которые подарили белорусам настоящий спортивный праздник. Выход хоккеистов столичного "Динамо" в 1/4 финала Кубка Гагарина - событие, можно, сказать историческое. Сам Президент тоже следил за успехами "Динамо-Минск". Александр Лукашенко признался, что обсуждал хоккей и со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Одним из самых зрелищных матчей Президент назвал недавнюю игру "Динамо-Минск" в Москве против ЦСКА.

В четвертьфинале КХЛ "Динамо-Минск" сыграет с челябинским "Трактором". Первые два матча "зубры" проведут на выезде в Челябинске 12 и 14 апреля.

Александр Лукашенко поделился с хоккеистами "Динамо-Минск" ожиданиями от предстоящего матча "зубров" с челябинским "Трактором".

"Я посмотрел игры "Трактора" - один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки", - поделился мнением об игре будущего соперника "Динамо-Минск" Президент и назвал "Трактор" командой, с которой "можно играть".

Александр Лукашенко заметил, что сибиряки - это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. "Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт", - добавил Президент.

После общения с хоккеистами Президент устроил импровизированную дуэль с вратарем "Динамо-Минска" Василием Демченко, которому забросил несколько шайб. А после разминки понаблюдал за тренировкой хоккеистов и дал им несколько советов.

Глава государства приехал к хоккеистам не с пустыми руками и передал им подарки. Команда получила от Президента хлеб - витебский и могилевский. Глава государства рассказал, что когда-то объявил конкурс на лучший хлеб в Беларуси. Победил могилевский, с чем не согласились хлеборобы из Витебска. Тогда они произвели на конкурс свой черный хлеб. Именно эти хлеба передал Президент хоккеистам. К ним прилагалось и сало.

В подарках был и мед из Таджикистана. "Очень хороший мед - утром, перед тренировкой... На тренере попробуйте! - в шутку сказал Президент. - Горный таджикский мед очень хороший".

"Еще раз, ребята, спасибо! Не забудьте: сало после тренировки", - добавил Глава государства. И дал совет игрокам никогда не спешить. Это касается в том числе и желания пробиться в НХЛ. Александр Лукашенко отметил, что потом, когда возникнет желание вернуться обратно, это может быть не так просто.

Команда тоже передала Александру Лукашенко подарок. Президенту досталось сувенирное джерси с автографами игроков минского "Динамо". Александр Лукашенко пообещал, что лично повесит джерси во Дворце Независимости, если "зубры" пройдут "Трактор" и пробьются в следующий раунд плей-офф.