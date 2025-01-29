Поздравления по случаю победы на выборах от руководства ОАЭ

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступили поздравления от руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

    Главу государства поздравил Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян: "Рад передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу - дальнейшего прогресса и процветания".

    Президента также поздравили Вице-президент и Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум и Вице-президент, заместитель Премьер-министра, Министр по делам Президента шейх Мансур бен Заид аль-Нахайян.

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