В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с победой на президентских выборах 27 января поступило поздравительное послание от Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

"Эта победа является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в Вашем мудром руководстве", - говорится в поздравлении.

Шахбаз Шариф пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в работе по сохранению мира, стабильности и процветания Беларуси. "Я уверен, что под Вашим руководством Беларусь продолжит процветать и развиваться", - подчеркнул Премьер-министр.

В поздравительном послании он также отметил долгую историю дружественных отношений Пакистана и Беларуси и выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению связей между двумя странами. По его словам, уже развивается сотрудничество в разных сферах, включая торговлю, образование и культуру, и есть заинтересованность в изучении возможностей для расширения взаимодействия в других областях.

"Ваш исторический визит в Исламабад в ноябре прошлого года открыл новую прекрасную главу наших двусторонних отношений. Я с нетерпением жду визита в Вашу прекрасную страну позже в этом году, чтобы продолжить наше обсуждение по достижению Пакистаном и Беларусью новых вершин", - подчеркнул Шахбаз Шариф.