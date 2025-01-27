Поздравительное послание от Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа

    В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с победой на президентских выборах 27 января поступило поздравительное послание от Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. 

    "Эта победа является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в Вашем мудром руководстве", - говорится в поздравлении.

    Шахбаз Шариф пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в работе по сохранению мира, стабильности и процветания Беларуси. "Я уверен, что под Вашим руководством Беларусь продолжит процветать и развиваться", - подчеркнул Премьер-министр.

    В поздравительном послании он также отметил долгую историю дружественных отношений Пакистана и Беларуси и выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению связей между двумя странами. По его словам, уже развивается сотрудничество в разных сферах, включая торговлю, образование и культуру, и есть заинтересованность в изучении возможностей для расширения взаимодействия в других областях.

    "Ваш исторический визит в Исламабад в ноябре прошлого года открыл новую прекрасную главу наших двусторонних отношений. Я с нетерпением жду визита в Вашу прекрасную страну позже в этом году, чтобы продолжить наше обсуждение по достижению Пакистаном и Беларусью новых вершин", - подчеркнул Шахбаз Шариф.

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