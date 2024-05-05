Посещение Свято-Ильинского храма Свято-Успенского женского монастыря в Орше

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху посетил Свято-Ильинский храм Свято-Успенского женского монастыря в городе Орша.

Президент по традиции зажег свечу. Свято-Ильинскому храму он передал в дар икону "Воскресение Христово". Главе государства на Пасху подарили икону святого благоверного князя Александра Невского.

Глава государства начал свою речь в храме с благодарности в адрес представителей духовенства за то, что они делают в государстве: "Особенно вот эти храмы, церкви и церквушки, которые находятся не в центре Беларуси, а подальше от Минска. Именно вы делаете наших людей настоящими. Настоящими и искренними белорусами".

Александр Лукашенко назвал Пасху очень светлым и ожидаемым праздником.

"Я как человек из тех советских времен должен сказать, что этого праздника мы ждали всегда. И если бы у меня спросили, какие праздники - светские и духовные - на первом месте, я бы назвал Пасху. Мы все, особенно дети, ждали этот праздник. И взрослые. Не потому, чтобы разговеться. А потому, что это был праздник. Он у нас был в сердцах и, самое главное, в нашей голове. Самый светлый праздник. Праздник весенний", - сказал Глава государства.

Он отметил, что после наступления Пасхи природа всегда дарит тепло. И тепло также наполняет сердца и души людей. Более того, в нынешнем году Пасха пришла в преддверии большого светского праздника - Дня Победы.

"Я специально, выбирая храм, в который поехать, приехал в этот - не только потому, что я когда-то родился здесь - на берегах этой величественной древней реки. Но я подумал о том, что наша река Днепр и этот храм всегда объединяли наши народы. Это очень древний храм. У нас в Беларуси мало таких. И вот с тех пор, да и раньше, эта река и этот храм объединяли три славянских народа. Русских, украинцев и нас - белорусов", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал, что сейчас по соседству случилась беда. "Но я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. И мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники".

"Но, коль время выбрало нас, никуда от этого не денешься, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле. Величайшая задача для нашего поколения", - сказал Президент.

Он отметил, что на Пасху в храме или дома перед иконами люди молятся прежде всего о своем здравии и здравии своих близких и родных. "Я вас в этом плане поддерживаю. Главное - это здоровье. Как я всегда говорю: будет здоровье - все остальное мы приобретем, купим", - отметил белорусский лидер.

Люди также молятся о мире. "Вообще, человеку ничего не надо, если нет мира. Мира с собой, в ваших душах и сердцах. Если нет мира в семье. Если нет мира, в конце концов, в государстве. Мы это очень серьезно и остро осознали теперь", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что если раньше войны шли где-то далеко, то теперь война фактически за забором, у порога Беларуси. "Главное - мир. Это уже моя проблема", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы также в этот день молимся о хлебе насущном, чтобы он у каждого был на столе. Мы этого достигли. Вы помните, кто постарше, что было 30 лет тому назад. И этого не хватало", - заметил Глава государства.

Но самое главное, продолжил Александр Лукашенко, люди молятся о безмятежном сне для своих детей. Он напомнил о том, что в Беларусь на отдых сейчас приезжает много детей из Донбасса: "И через неделю, когда у них спрашиваешь, о чем вы мечтаете: "Мы мечтаем о том, чтобы у нас на родине была тишина. Мы хотим засыпать и просыпаться не под бомбежками и канонадами".

Нынешний год для Беларуси особенный в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"Для нас он особенный, как ни для какого другого народа, потому что в эти годы фашистской агрессии Беларуси не существовало. Ее стерли с лица земли. Притом от западных до восточных границ. Все было уничтожено. Люди сохранились только благодаря тому, что их спрятала, укрыла наша природа, наши леса, - сказал Александр Лукашенко. - Разве можно забыть эти труды, эти героические подвиги нашего народа? Мы это сделать не можем!"

Президент коснулся и темы происходящих в Беларуси внутриполитических процессов. Нынешнее время сложно тем, что идет смена поколений. "И нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали с вами. Чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое, и что это старое обязательно нужно детям. А потому, что тот, кто рвал нить поколений, обязательно порождал, как минимум, смуту. Максимум - войну", - заметил белорусский лидер.

"Нас спасло то, что мы стояли на плечах прежнего поколения. Мы вобрали в себя все то, что создали наши отцы и деды. Поэтому мы выстояли. Когда это в каком-то государстве разрывалось - обязательно смута. И этим всегда есть много желающих воспользоваться. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при этом непростом процессе смены поколений мы сохранили все лучшее, что было создано на нашей земле", - добавил Глава государства.

Обращаясь к жителям Орши, Президент отметил, что у них есть все условия для жизни - от благодатной плодородной почвы до большого количества предприятий.

"В Орше и вокруг построено столько предприятий, что сегодня не хватает рабочих рук. Я уже говорил, что мы будем не просто думать, а принимать масштабные действия, чтобы обеспечить рабочими руками эти предприятия, т.е. есть где работать. И есть возможность зарабатывать для себя и своих детей", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства на примере Орши рассказал, как считает необходимым скорректировать подходы в жилищном строительстве, чтобы в том числе обеспечить многочисленные предприятия рабочей силой.

"Я еду и думаю, что нам придется здесь строить побольше жилья, чтобы привлечь людей. У них не хватает людей. Лет 20 назад некуда было девать - безработица. Сейчас люди трудоустроены. А здесь предприятий много. И в Барани, и между Баранью и Оршей. Везде. И в сельском хозяйстве, - отметил Президент. - Я думаю, нам придется переориентироваться и строить там, где нужны рабочие руки. Кроме многодетных и военных. Это святое, это отдельные очереди. А остальные деньги направить на строительство жилья там, где нужны рабочие руки".

"Надо строить, как это правильно в советские времена было: создаем какое-то предприятие солидное, а вокруг него - жилье. Чтобы людей привлечь. И нормальную зарплату. Это такие размышления, когда я подъезжал к своему и вашему родному месту", - отметил Глава государства.

Он с теплотой вспомнил о том, что и сам в детстве часто бывал и даже жил в Орше. Его мать работала несколько лет на льнокомбинате, и недалеко от которого было общежитие. "Потом переехали в деревню. Трудно было здесь. Поэтому переехали в деревню. И уже в Александрии я в школу ходил", - поделился воспоминаниями Александр Лукашенко. - Вообще, Орша для меня такой близкий, теплый город. Очень хороший город".

Глава государства похвалил местных жителей за то, что содержат в порядке свой город. "На участочках у вас идеальный порядок. Даже позавидовал", - отметил Президент, говоря о частном секторе, мимо которого он проезжал в храм.