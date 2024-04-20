Участие в республиканском субботнике

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине заложил яблоневый сад, который теперь передадут под опеку местных школьников.

Всего плодовый сад состоит из 411 яблоневых деревьев. До субботника было высажено 186 деревьев (93 - сорт яблони "Белорусское сладкое" и 93 - сорт яблони "Сябрына").

С участием Главы государства высадили оставшиеся 225 деревьев пяти сортов. Большая часть - уже упомянутые сорта, а также по 25 яблонь сортов "Коваленковское", "Конфетное" и "Ред Фри".

Александр Лукашенко пригласил к работе всех участников мероприятия, включая журналистов. Это принцип Президента: те, кто ежедневно работает рядом, на субботнике меняют микрофоны и камеры на грабли и лопаты. А после Глава государства посчитал, что журналисты недоработали, и пригласил всех порубить дрова. Мастер-класс состоялся - донагрузились.

Во время общения с журналистами Президент рассказал, что заложенный яблоневый сад передадут под опеку местных школьников.

"Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать. Чтобы они тут ухаживали и результаты своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, руками прикоснуться. Чтобы дури было меньше в голове. Эти школьники в качестве своего приусадебного участка будут работать здесь", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что раньше на землях под заложенным садом были крестьянские наделы. Но теперь уже деревенские усадьбы используются в основном как дачи, а нынешние владельцы и наследники задействуют под огороды лишь небольшую часть земли.

"Это был пустырь. Мы его разработали. Чтобы не пропадало, решили отдельными сортами высадить яблони", - рассказал Президент.

Одним из участников президентского субботника стал Игорь Абрамчик, глава крестьянского фермерского хозяйства "Спартан-Агро" Молодечненского района.

"Фермер, трудяга. Кстати, не аграрий", - отрекомендовал его перед журналистами Глава государства.

"Нет, не аграрий. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле", - подтвердил фермер.

"Айтишник", - отметил Александр Лукашенко и уточнил, есть ли у молодого агрария деревенские корни.

Оказалось, что действительно есть, и в деревне же Игорь провел несколько первых школьных лет.

"Если родился на земле, оно и тянет туда - к этой земле. Чтобы прикоснуться", - сделал вывод Президент и сразу перевел разговор в практическую плоскость. Спросил, сколько у фермера гектар.

"100 на сегодня. Немножко растем", - ответил Игорь Абрамчик, который и сам работает в сфере садоводства.

"Мы можем тебе колхоз дать, - предложил Александр Лукашенко. - Я тебе советую, пока не разобрали, хорошее хозяйство взять. Здесь земли неплохие".

"Честно признаюсь, я никогда не занимался раньше садоводством. Это уже, будучи Президентом, я начал немножко в это вникать. Потому что завозим яблоки по импорту, особенно польские. А у него (фермера. - Прим.) яблоки лучше любых польских. Но главное, что они чище. Потому что он знает, что если он гадость на рынок поставит, - мы с него спросим. А спроси иди с поляков… Точно так в здравоохранении и образовании, чтобы вы знали. Если врач берет скальпель в руки, он знает, что надо от души работать. Потому что спросят".