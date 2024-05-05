Поздравление с праздником Пасхи

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи.

Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних.

Вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа.

Пусть Божья благодать коснется ваших душ и согреет теплом дома, а семейные встречи подарят счастье и радость. Желаю вам мира, согласия и крепкого здоровья.

Александр Лукашенко