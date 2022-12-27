Посещение Русского музея в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря принял участие в неформальном завтраке лидеров стран СНГ.

Мероприятие прошло в здании Русского музея в продолжение неформального саммита глав государств Содружества, который состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Для высоких гостей была организована экскурсия, в ходе которой они смогли ознакомиться с наиболее известными экспонатами сокровищницы русского искусства.

Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли к зданию музея вместе, учитывая, что оба президента разместились в пригороде Санкт-Петербурга - Стрельне. Утром Президент России заехал за белорусским коллегой. А накануне разъезжались тоже вместе.

Неформальный завтрак предваряла двусторонняя встреча президентов Беларуси и России.

"В такой неформальной обстановке продолжим наше общение в замечательных интерьерах (встреча проходит в Русском музее. - Прим.), - сказал он. - Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективнее".

Правительства обеих стран работают довольно напряженно, их руководители докладывают президентам о ходе переговоров по различным вопросам, обратил внимание Глава российского государства. "Нам есть о чем поговорить. Я очень рад тому, что на полях неформальной встречи можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", - добавил российский лидер.

"Спасибо, Владимир Владимирович, и за Москву, за космонавтов, за центр (речь о посещении 24 декабря Главой белорусского государства центра подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, где проходят отбор шесть белорусских претендентов на полет в космос. - Прим.). Побывал я там, посмотрел. И за Питер. Мы кое-что посмотрели. Ну и если кто-то, правильно Вы сказали, думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с Вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы - мы с Вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я Вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили", - заявил Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко также поблагодарил коллегу за культурную программу: "Спасибо за музей. Вы очень правильно сказали. Год русского языка - это к месту (2023-й в странах Содружества объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. - Прим.), подчеркнет значимость. Ну и за Питер спасибо. За то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало. Приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы подтянулись. Даже не чувствуется, что здесь зима. Настолько вычищен, выдраен город, доведен до ума. Я восхищаюсь уже несколько лет тем, что сделано в Санкт-Петербурге. Без Вашей помощи, конечно, тут трудно было бы. Но все-таки молодцы и местные. Поэтому есть чему поучиться".