Рабочий визит в Российскую Федерацию

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Глава государства 25 декабря прибыл в Санкт-Петербург, где 26 и 27 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

Ранее, 24 декабря, в подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению Президента России посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. В настоящее время там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

Президент ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Речь шла и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.