Посещение торгового центра "Столица" в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля посетил торговый центр "Столица", расположенный в центре Минска.

Глава государства ознакомился с работой и перспективами развития торгового центра, посетил фирменные магазины, объекты торговли и общественного питания, где представлен широкий ассортимент продукции отечественного производства.

Президенту было доложено, что свободных мест в торговом центре "Столица" сейчас практически не осталось - они все заполнены, и преимущественно отечественными брендами. Представлен широкий ассортимент товаров национальных производителей: одежды и обуви, сувениров, домашнего текстиля, посуды, аксессуаров, продовольственных товаров, мебели и многого другого.

"То, что вы сделали наконец-то за время существования этого объекта белорусский торговый центр - это уже хорошо", - отреагировал Глава государства. Такой же объект Президент поручил сделать и на месте долгостроя "Магнит Минска" на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Комплекс начали строить еще в 2009 году. С тех пор работы так и не были завершены.

"Надо создать точно такой, по этому принципу, - поручил Александр Лукашенко. - Белорусское, белорусское и белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ушли - уходите. Мы будем продавать свое. Поэтому там должен быть точно такой торговый центр".

Работы на месте долгостроя Президент поручил начать в ближайшее время, не затягивать этот процесс.

"Надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому", - подчеркнул Глава государства.

Как доложили Главе государства в ходе посещения магазина одного из известных белорусских кондитерских брендов, в настоящее время на рынке освободились ниши за счет ухода ряда зарубежных поставщиков. Александр Лукашенко ставит задачу в этих условиях укрепить позиции не только в текущем моменте, но и на перспективу.

"Рынок наш внутренний. На внешнем нас тоже знают. Но нам много и не надо. Что мы уже, гиганты какие-то... Надо обеспечить своих людей работой и зарплатой", - подчеркнул белорусский лидер.

На отечественную кондитерку большой спрос и за рубежом, в том числе в Китае. Поэтому еще одна задача - при необходимости расширять производство, открывать новые линии. "На рынке огромный спрос. Пусть он создает новые предприятия и производит то, что покупают на рынке", - сказал Александр Лукашенко.

В этом же русле лежат и задачи регионального развития. Другое кондитерское предприятие, с продукцией которого также ознакомился Глава государства, открыло небольшое производство в Славгороде на юго-востоке Могилевской области. "То, что надо", - отреагировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в подобных небольших городах важно создавать такие производства на 70-100 рабочих мест.

Посетил Президент и торговые точки отечественных брендов легкой промышленности. Ему рассказали об ассортименте, новинках. Например, в течение последних лет стабильно растет спрос на продукцию из льна. Как и в случае кондитерской отрасли, шел разговор о поставках сырья, более активной работе на внутреннем рынке.

"Надо производить то, что покупается на рынке. Ну и от классики, от традиционного не уходить, - отметил белорусский лидер. - Ты должна (обращаясь к председателю концерна "Беллегпром" Татьяне Лугиной. - Прим.) контролировать, чтобы мышь не проползла на твой рынок. Сейчас момент занять рынок и никого сюда не пускать".

В торговом центре для отечественных брендов создали привлекательные условия и с точки зрения аренды торговых площадей. Александр Лукашенко поручил внести предложение, чтобы по этому стандарту работали и в других местах.

Зашел Президент и в магазин мерча "Первый". Ему рассказали, что продукция активно покупается не только в стационарных торговых точках, но и в рамках выездной торговли на различных праздниках и фестивалях. Часто берут мерч в качестве сувениров и подарков иностранные гости из самых разных стран. Кстати, на одной из недавних новинок есть и автограф Александра Лукашенко.

Он также дал некоторые практические рекомендации в части дизайна товаров и акцентировал внимание, что цены должны быть доступными.

Посещение торгового центра этим не ограничилось. Побывал Глава государства и в мебельном, магазине мясной продукции одного из агрокомбинатов, фарфора, объектах общественного питания. Везде шел предельно деловой разговор об условиях работы, перспективах расширения ассортимента и сети торговых точек, возможных трудностях и путях их преодоления. Как водится, не обошлось и без дегустации. Александр Лукашенко лично оценил вкусовые качества продуктов.

Глава государства во время посещения торгового центра "Столица" в Минске ориентировал отечественные предприятия на активное продвижение своей продукции на внутреннем рынке.

"Надо продавать белорусское. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата - когда реализуется товар. А что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому и сидим руки сложа?" - сказал Глава государства. Характеризуя нынешнюю ситуацию в торговле, когда затруднены продажи на внешние рынки некоторых зарубежных стран, он напомнил выражение "Не было бы счастья, да несчастье помогло". "Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец продавать белорусское как следует, в полном объеме", - подчеркнул Александр Лукашенко.

ТЦ "Столица" работает с 2006 года и в настоящее время переживает обновление и ребрендинг. Собственник центра - Мингорисполком - позиционирует центр в качестве торгового пространства, в котором представлены фирменные магазины ведущих белорусских производителей. Главная цель преобразований - популяризировать отечественные бренды и создать для покупателей комфортные условия для их приобретения, собрав в одном месте, чтобы была возможность оценить их преимущества. Для отечественных производителей по решению правительства предусмотрены особые ставки арендной платы ниже рыночных.

На постоянной основе в торговом центре проходят ярмарки белорусских дизайнеров и мастеров, маркетинговые мероприятия по продвижению отечественных товаров, дни скидок, выставки, спортивные мероприятия, различные рекламные акции. Здесь также проводятся показы коллекций отечественных брендов концерна "Беллегпром" с участием моделей Национальной школы красоты.

Налажено сотрудничество с ведущими творческими вузами страны. Их студентам предоставляется возможность продемонстрировать свое творчество: произведения искусства, хореографические номера и программы. Президент обратил внимание, что за такого рода участие студенческой молодежи в работе торгового центра можно предусмотреть материальное вознаграждение. "Никто не говорит о том, что мы "вертолетные" деньги будем разбрасывать, но если студент пришел и что-то сыграл, спел, картины захотят вывесить - пусть продают. Надо поддерживать", - сказал белорусский лидер.