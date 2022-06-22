Возложение цветов к братской могиле в деревне Химы Оршанского района

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа недалеко от своей малой родины возложил цветы к братской могиле в деревне Химы Оршанского района.

Кроме всем известных знаковых монументов и мемориальных комплексов, напоминающих о событиях военных лет, в Беларуси по всей стране есть и тысячи таких небольших могил и памятников, которые также не должны быть забыты.

В Химах, недалеко от малой родины Главы государства, захоронены 18 жителей деревни, а также танкисты, погибшие в годы Великой Отечественной войны, чьи имена не установлены.

Президент положил цветы и сказал несколько слов, обратился к белорусам: "В этот день наши белорусы и не только - жители постсоветских республик - собираются у знаковых мемориалов, обелисков, которые известны во всем мире. Такие как Брестская крепость, Хатынь и другие. Для того чтобы почтить массовый героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это правильно. Но особенно в Беларуси огромное количество было совершено подвигов небольшими группами советских людей, просто жителей Беларуси. Много было единичных подвигов, особенно летчиков, танкистов. И благодарные жители по всей нашей Беларуси установили тысячи и тысячи вот таких вот безымянных и с именами небольших групп людей и одиночек памятники. Мы не должны о них забывать. Мы должны их содержать в чистоте и порядке. Ибо они создают чистоту наших душ и сердец. В этот день я хочу обратиться к белорусам, чтобы они особое внимание обратили на эти святые места".

После Александр Лукашенко побывал на могиле матери.