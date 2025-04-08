Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля дал интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

В качестве интервьюера выступил председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин. В этой должности он работает с 2007 года. Батыршин принимал участие в ряде крупных телевизионных проектов, выступал в качестве автора и организатора общественно значимых информационных мероприятий, в числе которых - международный телемарафон "Наша Победа", посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и проект "Вахта памяти" к 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Во время интервью затрагивался широкий спектр тем, в числе которых межгосударственное взаимодействие в таких объединениях, как СНГ, ЕАЭС и БРИКС, торгово-экономическое сотрудничество по линии отдельных стран и на глобальном треке, обеспечение безопасности в регионе и повышение уровня благосостояния граждан. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и необходимости сохранения исторической памяти.

Александр Лукашенко отметил, что регулярно смотрит телеканал "МИР", поскольку ему интересно, что происходит на постсоветском пространстве. Кроме того, по словам Президента, журналисты этой телерадиокомпании объективно освещают события и в других странах - непредвзято констатируют факты.

"Мне это нравится. Этого, кстати, сегодня не хватает. В мире не хватает. И как бы там ни кичились, американцы, французы и прочие, они не просто пропагандисты - это больше, чем пропаганда. Это никакой демократии, это сплошной тоталитаризм. А нам-то они преподносили себя вон как", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко упомянул ситуацию с лидером французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую признали виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза, а также судебный процесс по делу главы Гагаузской автономии Молдовы Евгении Гуцул (ее обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор", признанной молдавскими властями незаконной и ликвидированной). Многие считают, что оба дела политически мотивированны.

"В любой стране это жуть. Это жуть. Никакой там демократии не было. А то, что было, они аккуратно прятали под сукно. Под плинтус спрятали, и мы: "Ах, какая демократия. Давайте повторим". Мы с россиянами повторили. Они (западные партнеры. - Прим.) пришли к нам с какими-то экономическими предложениями, инвестициями, предприятия открыли, где-то приватизировали (не у нас, в России в основном). А потом, как только отмашку получили, все сбежали. Слава богу, что сбежали. Они же ничего с собой не унесли. Нам ума хватило оставить все то, что наработано было нашими людьми и их специалистами. Это основа нашего импортозамещения и конкурентоспособности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко 25 марта во время вступления в должность Президента подчеркнул, что присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы - огромнейшая ответственность. В этой связи у него поинтересовались, что значит лично для него Великая Победа.

"Мы слишком много сегодня говорим о нашей Победе, о героизме нашего народа, о геноциде против советского народа, против нашего народа. Это все правильно, это правда, но насколько проникновенно, насколько чувственно мы это делаем обычно? Ведь прошло 80 лет уже - единицы остались из тех, которые все это пережили, будучи детишками или же взрослыми. Тех, кто воевал, уже практически не осталось", - сказал Александр Лукашенко.

"Но я все-таки человек советский. Я очень много видел тех, кто воевал, тех, кто эту беду перенес, пережил. Это глубоко у меня. Это полная убежденность. Поэтому я не просто ляпаю языком, что "вот героизм, Победа" и так далее. Для меня это проникновенные вещи. И в то время, когда уже осталось совсем немного людей, нам надо, извините, не языком ляпать, а чувствовать, что это такое, чтобы донести до нашей молодежи, хотя бы до следующего поколения, что эта Победа была, что ею надо гордиться. А ответственность заключается еще и в том, что Беларусь как никакая другая республика была подвержена атаке нацизма. Она была вообще стерта с лица земли. Благо, белорусы люди терпеливые, они умеют и работать, и трудности переживать, и прятаться в лесу и так далее. Вот они и остались. Мы считали, что у нас каждый четвертый человек погиб. Ничего подобного: каждый третий погиб, мы это точно знаем. Я боюсь, чтобы еще больше не было", - заявил Президент.

Он рассказал, что Генеральная прокуратура расследует уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Благодаря этой работе, в частности, удалось получить информацию о новых населенных пунктах, которые были уничтожены немецко-фашистскими оккупантами вместе с их жителями.

"Когда эти цифры озвучивали ("каждый четвертый") после войны, то руководство страны и другие понимали, что какая-то вина в этом и их есть. Поэтому не пытались это все показать: вот столько погибло. Я их понимаю. Я не критикую их и прочее. Это люди, прошедшие через ад. Они хотели, чтобы меньше людей погибло. А очень много погибло. И никаких не 25 и не 27 миллионов - больше 30 миллионов советских людей погибло в ту страшную войну. Примерно столько погибло и китайцев, и других, воевавших против японского милитаризма. Но и наших там людей немало погибло, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Величайшая ответственность - ссылаться на то, что было, и делать это нашим достоянием, своим достоянием. Я не воевал тогда, но тем не менее это моя Победа. Это Победа того поколения людей, которые жили в Советском Союзе и в Беларуси. И если ты об этом говоришь, ты должен за это нести величайшую ответственность".

Во время интервью было отмечено, что Беларусь в годы войны первой приняла удар фашистской Германии. И благодаря тому, что белорусы и другие национальности стояли здесь намертво, эта беда не добралась до дальних регионов Советского Союза.

"Что может сравниться с Ленинградом (с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. - Прим.)? Только Беларусь. Поэтому нам близки ленинградцы. Я перед ними всегда преклоняю голову. После войны, когда надо было восстанавливать Беларусь, к нам очень много приехало людей из Ленинграда. Специалистов. Ученые приезжали из Ленинграда. Поэтому для меня Ленинград (ныне Питер) - когда я приезжаю, я считаю, что это мой город. Они очень похожи - Беларусь и Ленинград. Особенно в годы этого страшного нашествия, страшной войны. Очень похожи", - заявил Глава государства.

"Там просто живьем умирали люди. Точно так и в Беларуси было. Беларусь - это та республика, которая пострадала больше всего. И это признавало и руководство Советского Союза, и Сталин. Он немало сделал для того, чтобы восстановить Минск и помочь Беларуси, - обратил внимание Президент. - Часто говорят: архитектура у нас, сталинский ампир и так далее. Это все оттуда. Более того, он разумно поступил: он заставил военнопленных немцев восстанавливать это все. И очевидцы рассказывали, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты. И после выполнения определенного объема работ Сталин отпустил их домой".

А какая сейчас в Германии политика касательно Второй мировой войны? По мнению Александра Лукашенко, эта тема там сейчас уже забыта.

"Сейчас все забылось (в Германии. - Прим.). Ушел страх вместе с тем поколением, которое сюда пришло к нам воевать. Очевидцы исчезли, появилось новое поколение. И у них политика, которая навязывается государствами, которые расположены еще западнее. Теми же англичанами, Соединенными Штатами Америки. И немцы поплыли, мягко говоря. Они забыли все, что было. Но иногда у них проскальзывает: "Нет-нет, там на Востоке нам не место, мы там воевать не должны. Нет-нет, к русским не пойдем". То есть у них, у их внуков еще какая-то память просыпается. Но это, знаете, вопли одинокого в пустыне. Не больше", - сказал белорусский лидер.

При этом, заметил Президент, похожим образом поступают и прибалтийские страны, Польша. "Там мы положили сотни тысяч своих людей, 600 тысяч только в Польше - все забыто. Но это не забыто. Это их политика. Мы же не забыли, потому что мы не хотели забыть, а они хотели это забыть. И они забывают. Хорошо, что через экономику люди начинают понимать ценность этого восточного направления. Я думаю, пройдет немного времени, они все поймут. Нам меньше всего на это надо смотреть. Нам надо заниматься своими вопросами, своим делом", - убежден Глава государства.

Журналист во время интервью попросил Президента прокомментировать одну из его прошлых цитат. "Украсть можно память, но не правду", - заявил Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве, представляя обращение лидеров Содружества к 80-летию Победы.

Глава государства пояснил, что память можно затуманить, изгадить или повернуть в любую сторону. Но поскольку правда - это живые факты, от них никуда не деться. "Поэтому как ты правду украдешь? Да, можно пытаться исказить, но это очень сложно. Это на какое-то время, это в угоду какой-то моде ты можешь исказить. Но рано или поздно время все расставляет на свои места. Поэтому правду, поскольку она основана на фактах, невозможно украсть", - подчеркнул Президент.

Он напомнил о фактах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Я уже сомневаюсь, что есть места, где нет этих могил. Мы раскопали эту могилу - вот смотрите, сколько погибших людей. Это правда о том времени, как ты ее украдешь? Ты ее не украдешь: она основана на конкретных фактах, на конкретной, не искаженной истории", - добавил Александр Лукашенко.

Один из вопросов касался регулярного присутствия белорусского лидера на парадах по случаю Дня Победы в Москве. Александра Лукашенко спросили, почему стало уже традиционным, что Президент Беларуси 9 Мая находится не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада.

Глава государства отметил, что все начиналось еще в те годы, когда Президентом России был Борис Ельцин. Во время одной из первых встреч лидеров двух стран в Москве поначалу была несколько напряженная обстановка, чувствовалась некоторая настороженность со стороны Бориса Ельцина по отношению к руководителю Беларуси, недавно получившей независимость наряду с другими бывшими республиками СССР. Однако Александр Лукашенко сразу обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу.

"Я говорю: "Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва", - рассказал о событиях того времени Президент. - Борис Николаевич тут, конечно, растаял, разговор начался..."

Глава государства напомнил, что первый Парад Победы проходил на Красной площади в Москве, столице Советского Союза, которую его жители считали родной. После распада СССР эта традиция сохранилась. "На Красной площади парады всегда проходили - и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим "квартирам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Позже Президент России Владимир Путин стал приглашать лидеров постсоветских республик на Парад Победы в Москве. Однако по разным причинам не у всех получалось в этот день присутствовать в российской столице. "Но мы твердо стояли на том, что 9 мая - День Победы и не бывать на Красной площади (даже не потому, что это была единая Победа), представляя героический белорусский народ, было бы просто неправильно, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации и возвращаюсь домой". И после этого в Минске проходят мероприятия по случаю Дня Победы с участием Главы государства.

При этом парады ко Дню Победы проводятся в белорусской столице не каждый год - они организуются также ко Дню Независимости, 3 июля. Целью таких мероприятий, по словам Президента, является вовсе не бряцание оружием. Это необходимо для того, чтобы все понимали, что в Беларуси есть необходимый потенциал, чтобы защитить свою страну и мирный труд ее людей.

Особое внимание во время интервью было уделено экономической проблематике и, в частности, теме развития белорусской экономики.

Темпы роста экономики Беларуси в 2024 году составили около 4%. Отвечая на вопрос, удастся ли сохранить такую динамику в этом году, Александр Лукашенко выразил мнение: "Да, где-то возле этого будут темпы роста". Вместе с тем он обратил внимание, что постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям довольно сложно: "Все время база подрастает, к которой мы проценты считаем".

"К нулю легче прирастать, чем к 90%, поэтому, естественно, 4,5% или 5% (темпов роста экономики. - Прим.) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, - подчеркнул Президент. - Но это не страшно, потому что тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027-2030 годах, он будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5%, не приходится".

Наряду с этим Александр Лукашенко отметил, что прирост белорусской экономики в 2024 году был больше, чем в Германии. "И мы об этом можем говорить, потому что у нас не ноль был. У нас очень высокая была база экономики, и нам 4% добавить - это очень-очень сложно", - подчеркнул Глава государства.

По мнению Президента, "надо отдать должное и поблагодарить" те западные компании, которые сбежали из Беларуси и России, за счет чего выиграли отечественные производители. "Очень важная сфера - обеспечение людей. И вот то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии", - отметил Глава государства.

Преимущество получили и белорусские высокотехнологичные предприятия, например "ИНТЕГРАЛ". "Только Беларусь сохранила основы микроэлектроники, и мы сегодня востребованы на нашем основном рынке, и не только на российском рынке", - продолжил Президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул: "То есть мы сохранили школу, сохранили наши возможности, и это дало нам солидный прирост, в том числе экономики, прежде всего за счет российского рынка. Для оборонного оружия, для космоса, для атомной станции мы очень много чего производим и в большинстве своем поставляем для технологичных отраслей в России свою высокотехнологичную продукцию".

У Главы государства уточнили, учитывает ли Беларусь при выстраивании своей экономики решения Президента США Дональда Трампа существенно повысить пошлины для целого ряда стран. Александр Лукашенко отметил, что его настораживают заявления американского Президента. "Мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, я и ему высказываю свою точку зрения и стараюсь его как-то в этом плане склонить на свою сторону, что нам надо пока наблюдать за этим (действиями Трампа и происходящим в США. - Прим.)", - сказал белорусский лидер.

"Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил? Он уже вчера заявил, что готов вести переговоры то с Китаем, то еще с кем-то, чтобы заключить сделку по тарифам. То есть они готовы и отступить, - обратил внимание Президент. - Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает: "Резковато взял. Наверное, надо (если это нужно) посчитать сначала, а потом где-то и отступить". Ведь с точки зрения экономики решение Трампа выглядит алогично, - заметил Александр Лукашенко. - Но, с другой стороны, надо подождать. Посмотрим, что из этого получится".

Экономика США, конечно, входит в число ведущих в мире и занимает значительную долю мирового ВВП. Однако, убежден Александр Лукашенко, это все равно не дает гарантий ее устойчивости в условиях повышения пошлин на импорт для такого количества стран.

В списке Трампа страны, на долю которых приходится значительный объем мирового ВВП. "Они же объявили войну 75% стран по ВВП: Японии той, Евросоюзу и так далее. "Вот, мы обойдемся". Может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек, доллар печатаете вы. Но это сегодня. А что будет завтра?" - предложил задуматься Глава государства.

По его словам, он спокойно наблюдает за происходящим. "И нам, и России чего париться? Против нас уже столько пошлин и санкций ввели, что дальше некуда. И мы выдержали, мы выстояли", - подчеркнул Президент. Александр Лукашенко уверен, что таким же образом следует поступать и в дальнейшем, особенно по отношению к предложениям, обещаниям со стороны западных партнеров. "Если мы этим путем будем идти, не будем на слово верить… "Вы нам дайте 30 дней тишины на фронте, вы нам то дайте…" А взамен - ничего. О чем может разговор быть? Мы не хотим быть в очередной раз обманутыми, - пояснил Глава государства. - Пока нам надо усиливать свое".

"Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии. Пусть не самые передовые технологии (в чем-то не самые передовые), но они есть, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я пример привожу: ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: "Москвич", "Жигули" и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Как-нибудь мы это переживем. А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живем и пользуемся теми же телефонами, что и они".

"Так что основа у нас есть: одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее - все это у нас есть. В чем-то отстаем. Три, четыре, пять лет - если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним", - заявил Президент.

Одной из тем интервью стала безопасность. Александр Лукашенко обратил внимание, что заключенный с Россией договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства обеспечивает Беларуси полную безопасность.

"Никто не будет воевать с ядерной страной, какая бы она ни была. Как бы не хотелось кому-то стереть с лица земли Северную Корею - не получается. Ядерная страна. Если бахнет, так мало не покажется. Точно так и с Беларусью. Да, у поляков, прибалтов и так далее свои планы, но как-то приутихли. Почему? Я не говорю о немцах: они меньше дурью страдают. Почему поутихли? Я читаю их заявления, докладывают мне: боятся", - отметил Глава государства.

"Я буду защищать свой народ. И я знаю, как было в 1941-м: мы все время утихомиривали немцев. Мы угодить им как-то пытались. Они залетают на самолетах, нагло себя ведут здесь, а мы все самолеты собрали с аэропортов в один и начали там что-то ремонтировать. Мы даже армии не развернули, все умиротворением занимались. И что? Путин правильно говорит: и после этого врали, обманывали и так далее. Хватит. Мы должны быть всегда готовы", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно обсуждал с Владимиром Путиным тему предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2025". Они пройдут в середине сентября.

"Я подписал Директиву по поводу этих учений, потому что их здесь организовывать надо и так далее. Полигоны определили. Несмотря на то, что идет война, специальная военная операция, мы с Президентом Путиным договорились, что война войной, но надо смотреть вперед и надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения. Основную роль в силу определенных причин должна сыграть Беларусь. Потому что сейчас большое отвлечение войск Российской Федерации. Настало время и нам показать, что мы многое умеем. Здесь будут присутствовать и российские войска. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы защитить наше общее Отечество", - заявил белорусский лидер.

"Общее оно у нас от Бреста до Владивостока. Но у нас есть в этом Отечестве абсолютно самостоятельные государства - суверенные Беларусь, Российская Федерация. И есть земли, которые имеют приличную самостоятельность. Такие как уфимские, казанские земли - Татарстан и Башкортостан", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, как нагнетают обстановку западные соседи Беларуси - Польша и страны Балтии. Обострена ситуация и на юге - на границе с Украиной.

"Мы это не просто должны учитывать, мы считаемся с этим. Поэтому мы и учения проводим, которые рассчитаны на усиление нашей обороноспособности в связи с таким поведением наших западных соседей", - сказал Президент.

Учитывают ли Беларусь и Россия новые угрозы, которые возникают в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, возможностью возникновения конфликта с участием Ирана и другими событиями? Александр Лукашенко подчеркнул, что не учитывать это Россия не может. В той же Сирии у нее две военные базы.

"Иран - союзник России. Не отступил, насколько мог, помогал и помогает Российской Федерации. Экономически очень связаны. Возьмите напряжение между США и Китаем - очень серьезное, я бы даже сказал, взрывоопасное. Благодаря китайцам это как-то удается купировать и держать это напряжение в рамках, - отметил Президент. - Поэтому Россия не может быть в стороне, а мы - союзники России. У нас единое оборонное пространство".

Глава государства обратил внимание, что у Беларуси также тесные отношения с Ираном и странами Ближнего Востока. "У меня очень-очень хорошие с мусульманскими странами отношения. Они с уважением ко мне относятся с тех давних-давних времен", - сказал он.

"Мы учитываем все эти конфликты. Мы видим, что эта конфликтность растет. И будет расти, потому что это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий. Сегодня идет торговая, экономическая война. Ясно, что (не дай бог, конечно) она может перерасти в военное противостояние. Возьмите хуситов. Там же основной путь движения товаров через Суэцкий канал. Вот, пожалуйста. Началось с этой драчки - повлияло на мировую торговлю. Все взаимосвязано. Поэтому нельзя не учитывать этого", - подытожил Александр Лукашенко.

Главу государства спросили, что может предложить Беларусь партнерам по ЕАЭС и другим странам для повышения продовольственной безопасности.

Президент обратил внимание, что Беларусь здесь достигла весомых результатов и не только полностью обеспечивает себя продуктами питания, но и поставляет их в большом объеме на экспорт - $8,5 млрд валютной выручки по итогам 2024 года. Причем в эту цифру не включено то, что вывозится в частном порядке туристами и гостями страны, самими гражданами во время поездок за границу.

В этом плане белорусское направление одно время было особо востребованным среди жителей стран Балтии, в том числе Литвы. Однако власти этой страны ввели запрет на ввоз продовольствия из Беларуси. "Они уже запретили - испугались и запретили товары из Беларуси", - сказал Александр Лукашенко. Он уверен, что в современном мире невозможно полностью блокировать поставки: "Никто ничего не запретит. Найдутся другие пути и способы. Они, может, будут немножко дороже, а может быть, и нет - поставки этих товаров. Люди сами найдут эти пути".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь обладает опытом и технологиями, позволяющими укреплять продовольственную безопасность, и готова делиться ими с другими странами.

В развитие темы Президент привел примеры такого взаимодействия, в частности с Венесуэлой и Зимбабве.

"В Венесуэле мы когда-то начинали, еще Уго Чавес был, мы дружны были с ним. Он попросил помочь в сельском хозяйстве. Говорю: "Мы тебе построим колхоз и построим несколько фермерских хозяйств. Вы нам покажите, какие почвы, земли и так далее. Наши специалисты выедут и предложат", - рассказал белорусский лидер. Он напомнил, что Беларусь аналогичным образом помогала Венесуэле и в других отраслях, в производстве стройматериалов, сельскохозяйственной техники и многом другом.

Еще один пример - сотрудничество Беларуси с Зимбабве, благодаря которому эта страна стала собирать рекордные урожаи зерновых, что позволило существенно укрепить ее продовольственную безопасность, а проще говоря - накормить людей. "Почему? Потому что наши специалисты приехали, показали и рассказали, технику поставили, научили людей. Они начали пахать землю и сеять. Они два урожая минимум снимают. И они наконец-то получили те урожаи, которые способствовали тому, что у них хлеб появился", - заметил Александр Лукашенко. Теперь Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения, развиваются поставки отечественного детского питания, реализуется комплекс мер, чтобы решить актуальную для этой страны проблему младенческой смертности.

"У нас этот опыт строительства продовольственной безопасности есть. Под продовольственной безопасностью мы понимаем зерно, мясо, хлеб и так далее. Но их надо из земельки взять. А для этого нужен трактор, почвообрабатывающая техника. Самый высокий уровень (такой техники есть в Беларуси. - Прим.), мы можем предложить это в любой точке, - заявил Глава государства. - В этом плане (от техники до готовой продукции) мы готовы предложить и внести свой вклад в продовольственную безопасность".

Президент обратил внимание, что белорусские продукты питания пользуются спросом и в тех регионах, где хорошо развито собственное сельскохозяйственное производство. Например, в Башкортостане, Татарстане. "Даже вы, развитые республики в России, вы покупаете белорусское, вы попробовали иностранного, сравнили "цена - качество", - отметил Александр Лукашенко.

"Ко мне приезжают руководители (регионов России. - Прим.) и просят: "Нам вот это надо и это. Это качественное, по цене ниже и люди привыкли". Мы можем предложить вам и предлагаем, и люди покупают это. Не надо никуда ехать, значительно дешевле, чем импортное", - обозначил Президент преимущества отечественных продовольственных товаров.

Отвечая на вопрос о том, в чем важность существования такого объединения, как ЕАЭС, Глава белорусского государства обратил внимание, что об этом можно много рассуждать, но он назовет один из главных факторов. "Мы все пока что еще разговариваем на одном языке, - сказал он. - Есть наш основной русский язык, которым мы владеем. И это великое дело. Нам переводчики не надо. Крестьяне могут сами между собой общаться, рабочие могут общаться, интеллигенция. Я не говорю уже о руководстве стран. Это очень сильно".

Кроме того, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. "Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи", - отметил белорусский лидер.

На основании всех этих взаимосвязей необходимо выстраивать и развивать более тесное торгово-экономическое сотрудничество, уверен Александр Лукашенко. "Это великое дело, что у нас сохранилось это единство, - подчеркнул Президент. - Нам это нужно для того, чтобы сохранить свой рынок. Рынок - это жизнь. Надо осваивать свой рынок, надо развиваться и, грубо говоря, захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы здесь. Надо объединяться. И это мы можем сделать в рамках Евразийского экономического союза, где мы председательствующие (Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС. - Прим.). Ну и кое-что в рамках Содружества Независимых Государств, где у нас зона свободной торговли сохраняется".

"ЕАЭС - это более высокая форма организации нашего союзничества. СНГ - поменьше (в том смысле, что не предполагает высокой степени интеграции. - Прим.)", - заметил Глава государства.

Он признал, что в этих структурах есть определенные противоречия, но в свете последних событий и введенных против Беларуси и России санкций некоторые страны, не входящие в ЕАЭС (например, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), стали больше присматриваться к этому союзу, сближать позиции. "Есть какие-то нюансы, которые надо убирать (и мы стараемся это делать), чтобы эти республики подтянуть в ЕАЭС", - сказал Александр Лукашенко.

Если когда-либо в будущем это произойдет и к ЕАЭС присоединятся бывшие постсоветские республики, существование СНГ перестанет быть необходимым. "СНГ, я думаю, само собой отпадет, поскольку все республики поднимутся на более высокий уровень и войдут в состав ЕАЭС", - сказал Александр Лукашенко.

Президент не исключил, что в перспективе к ЕАЭС могут присоединиться Украина и Грузия. "Украинцы попробовали в НАТО, в Евросоюз вступить. Придут здравомыслящие люди (к руководству в этой стране. - Прим.), они не будут отпихиваться от нашего союза. Думаю, что Украина будет с нами", - предположил Глава государства.

Рассуждая в данном контексте по поводу Грузии, Президент упомянул, что недавно там заявили про возможность восстановления территориальной целостности страны (соответствующее заявление сделал премьер-министр). "Посмотрите, что произошло. Я прочитал (в СМИ. - Прим.): не исключают, что им можно восстановить (цитата) "территориальную целостность". Они сегодня уже на наш рынок продают не только вина, но и другую продукцию свою, которую не могли никуда девать - ни в Евросоюзе, ни в Америке их не брали, там своего добра такого хватает. Куда пришли? Пришли к нам, в Россию", - констатировал Александр Лукашенко.

"Вот путь, который пройдет и Украина, - добавил он. - Нам нужен этот тяжелый путь? Нет. Наш опыт подталкивает к тому, что есть и более простые пути, по которым Украина может к нам вернуться".

Одной из тем, затронутых во время интервью, было участие Беларуси в БРИКС, где она недавно получила официальный статус страны-партнера. Говоря о том, какие перспективы это открывает, Глава государства подчеркнул: "БРИКС - это будущее".

В продолжение разговора Александр Лукашенко обратил внимание на реакцию Президента США Дональда Трампа по поводу возможности появления у стран БРИКС альтернативной доллару валюты. "Он резко выступил против БРИКС, предупредил о том, что якобы в БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают, - заметил белорусский лидер. - Я не думаю, что он просто так сказал (хотя многое он заявляет просто так). Тут это, наверное, продумано".

"Он заявил, что "мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее". Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС - будущее", - подчеркнул Глава государства.

Пока, по его словам, никто в БРИКС особо не занимается созданием альтернативной валюты, но со временем это вполне возможно. "Пока Бразилии или Китаю и другим это не нужно (хотя Китаю это вот-вот уже надо будет). Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден в больших перспективах БРИКС и важности участия Беларуси в этой организации. "Посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить, - обратил внимание он. - БРИКС - это ведущие государства мира, с которыми мы сотрудничаем. Что плохого, что мы за одним столом с ними находимся? Я говорю о земном. Я, бывая на БРИКС (во время саммитов. - Прим.), могу встретиться с десятком руководителей государств и договориться: "Слушайте, у вас это есть, мы вам это можем продать, вы нам продайте это". То есть идут определенные договоренности по торгово-экономическим отношениям".

"Наше место что, не там? Там, - продолжил Александр Лукашенко. - Мы туда идем для того, чтобы обеспечить нормальное существование своего государства, опираясь на своих друзей, на своих соседей, на Российскую Федерацию, на Китайскую Народную Республику, Бразилию, у нас нормальные отношения с другими государствами, которые входят в состав БРИКС".

Главу государства попросили прокомментировать сказанные им ранее слова о том, что в Беларуси больше демократии, чем в тех странах, которые называют себя ее эталоном. Александр Лукашенко отметил, что за то время, пока он в политике, приходилось наблюдать "всякую их демократию".

"Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали: под плинтусом, под веником и еще где-то в углу, - образно высказался Президент. - Они обычно в средствах массовой информации были такими демократичными. И тут их прорвало".

Под этим "прорвало" подразумеваются многочисленные примеры вовсе не демократических решений и мер в странах Запада, называющих себя оплотом демократии. Александр Лукашенко привел лишь несколько наиболее актуальных таких примеров. В их числе - ситуация с Марин Ле Пен во Франции или с Кэлином Джорджеску в Румынии. Попытки отстранить этих политиков от борьбы за власть ни к чему не приведут, считает Президент, потому что следом за ними появятся другие претенденты. "Придут новые. Поэтому задушить людей и их лидеров не получится, - сказал Глава государства. - Но дело даже не в этом. Дело в том, вы зачем душите?"

В развитие темы Президент напомнил, как в 2020 году Запад упрекал Беларусь в недемократичности из-за обвинений в отношении банкира Виктора Бабарико, хотя на самом деле они были выдвинуты на абсолютно законных основаниях. "Слушайте, как они нас "бомбили"! А сейчас что?" - задал риторический вопрос Глава государства.

"Вот их "демократия". А как у них выборы проводятся? Возьмите, к примеру, Соединенные Штаты Америки, прошлые выборы (2020 года. - Прим.), когда Трампа бедного "бомбили", "молотили", в тюрьму чуть не посадили. По почте голосовали, потом находили под забором или где-то на мусорке бюллетени. В конце концов Байден стал Президентом, - привел еще один пример Александр Лукашенко. - Так его же и потом (Трампа после выборов 2020 года. - Прим.) по судам таскали, потом стреляли… Это что, демократия? Вот их демократия".

Глава государства обратил внимание, что президентские выборы в Беларуси в 2025 году прошли тихо и спокойно, что подтвердили многочисленные наблюдатели, в том числе международные. Однако положительной реакции со стороны Запада все равно не последовало. Вместо этого снова были заезженные упреки о якобы отсутствии в Беларуси демократии.

"Я безмерно уважаю белорусов. Я их ценю за их прошлое, историю (я ее хорошо знаю). Это трудолюбивейший народ, - подчеркнул Глава государства. - Мы - люди трудолюбивые. Будем еще лучше жить (благодаря своему трудолюбию. - Прим.), люди это понимают. Поэтому я люблю и уважаю свой народ".

Президент обратил внимание, что политики в демократических (какими они сами себя считают) странах часто говорят публично одно, а делают совершенно противоположное. "Камеру (телевизионную. - Прим.) увидели, чего-то наболтали, налепетали на камеру, заявление сделали и все. А политика совершенно иная: людей не любят, людей не уважают. "Демос" - народ, "кратос" - власть. Как же вы осуществляете власть в интересах этого народа?" - риторически спросил Глава государства.

Президент обратил внимание, что Беларусь на протяжении многих лет развивается как социально ориентированное государство, где, в частности, для граждан бесплатное образование и здравоохранение. "На улице ты валяться не будешь, как в Соединенных Штатах Америки: страховки нет - помирай на улице. Нет, мы за своими людьми смотрим", - заметил он.

"То есть у нас много чего для людей делается, - продолжил Александр Лукашенко. - Возможности для того, чтобы заработать, колоссальные. Но надо работать. Право на жизнь человека. Назовите мне другую такую страну, где так вот трясутся и дрожат за жизнь человека? Попал в беду человек или группа людей, не дай бог, - мы все там, мы помогаем. Это что, не демократия? Где, в какой стране западной, так называемой демократии, которые нас учили этой демократии, где это есть? Нигде нет".

Во время беседы зашла речь о спортивных событиях последнего времени, в том числе об исторически значимом достижении российского хоккеиста Александра Овечкина, который 6 апреля побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забив свою 895-ю шайбу.

"Овечкин - молодец. Наш парень, русский человек", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что российский хоккеист побил рекорд, выступая не на домашней площадке, в России, а за рубежом, в турнире НХЛ, играя за "Вашингтон Кэпиталз". Наверняка нашлись и те, кому это не понравилось, потому что среди спортсменов хватает ревностного отношения к чужим успехам, но в целом достижение хоккеиста было воспринято очень позитивно. "Ревность присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость", - заметил Президент, добавив, что установленный рекорд трудно будет превзойти.

"Я как человек, влюбленный в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться. Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем, - подчеркнул Глава государства. - Мы гордимся им".

Александр Лукашенко отметил, что по возможности следил за карьерой Александра Овечкина, в том числе потому, что рядом с ним играл белорусский хоккеист Алексей Протас, который, по словам Президента, очень много передач отдал Овечкину и "болел за то, чтобы тот набросал такое количество шайб".

Как известно, Уэйн Гретцки тоже близок Беларуси. Его предки являются выходцами из нашей страны, а некоторые родственники до сих пор живут в Гродненской области. "Это тоже у нас дополнительная гордость. Один наш и второй наш", - подчеркнул Президент, говоря про этих двух легендарных хоккеистов.

"Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятерке", - рассказал Глава государства.

Это случилось в январе 2010 года, когда канадец был в Минске в качестве почетного гостя на Матче звезд КХЛ.

Во время интервью речь шла не только о глобальных политических и социальных вопросах, но и роли семьи в обществе. Как известно, Александр Лукашенко ранее не раз заявлял о том, что полноценная классическая семья с двумя и более детьми должна быть стилем жизни для белорусов.

Президента спросили о его роли как отца и взаимоотношениях с сыновьями. "Я об этом часто говорю: отец для сыновей должен быть примером. Не то, что: "Вот смотрите, какой я великий, я Президент". Нет. Если хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом, (бери. - Прим.) за руку и с собой. Но и сам беги", - рассказал Глава государства про формулу ответственного отцовства.

По его словам, для родителей важно вовремя заметить природные способности, таланты ребенка, его интересы и помочь их развить. "То есть ты, понимая, что ему надо, должен ему помочь это освоить. Или же вести за собой, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ты должен быть для своих детей примером. Не только для мальчишек, но и для девчонок в том числе".

Желательно, чтобы в сферу интересов ребенка попали музыка, спорт и иностранный язык, так как это очень помогает в дальнейшей жизни, обратил внимание Глава государства и пояснил это на нескольких примерах из своей семьи.

"У меня старший сын и младший музыкальные школы окончили. Я, видя их склонности, поручил перепроверить специалистам. Они мне честно сказали: "Да, у них есть к этому склонности". Я их отдал в музыкальную школу. Это очень важно для развития", - сказал Президент.

"Иностранный язык, без него никуда, - продолжил Александр Лукашенко. - Я в свое время очень хорошо знал немецкий язык, у нас был очень хороший учитель, и мне школьных знаний хватило вуз окончить. Я знаю, что иностранный язык очень важен. Они все трое знают иностранный язык. Младший вообще учится на иностранном языке".

И, конечно, следуя примеру отца, сыновья Главы государства стали заниматься различными видами спорта. "Они видят, что я туда и их беру с собой. Они идут, играют кто в футбол, кто в хоккей, кто в теннис, а кто во все вместе", - отметил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что в свое время занимался различными видами спорта и во многих из них хорошо разбирается. В числе спортивных увлечений Главы государства, например, лыжи, биатлон, теннис, хоккей и, конечно, футбол, которым он занимался очень серьезно. "Я действительно очень люблю спорт", - подчеркнул Президент.