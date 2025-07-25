Подписан Указ об усилении ответственности председателей райисполкомов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля подписал Указ № 290 ”Об усилении ответственности председателей райисполкомов“, который определяет подходы для повышения результативности работы низкоэффективных сельхозорганизаций.

Согласно Указу, для выхода таких организаций на прибыльную работу облисполкомам поручено принимать решения о закреплении за председателями райисполкомов по одной убыточной сельхозорганизации. Речь идет о хозяйствах, имеющих за отчетный год наибольший убыток от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и не обеспечивших выполнение норматива технологических потерь крупного рогатого скота.

В случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, будет приниматься решение о выплате ему премии. А за невыполнение показателей не будет осуществляться доплата за сложность, напряженность и интенсивность труда, установленная в соответствии с законодательством.

Кроме того, Указ предоставляет право председателю облисполкома по согласованию с Президентом и в порядке, определенном законодательством, перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, которая не обеспечила выполнение показателей.