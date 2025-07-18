Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года.

Глава государства отметил, что в стране идет важнейший этап сельскохозяйственных работ, который как никогда определит вес республиканского каравая в этом году.

"Уборку зерновых, зернобобовых и других культур могут усложнить и дожди, и шквалистый ветер, и высокая температура - любой неблагоприятный фактор внешней среды. Все это объективные обстоятельства, негативное влияние которых прогнозируемо: полегание посевов, вегетация сорняков, а также возможное прорастание зерна. Любые риски можно и нужно минимизировать. Для этого и собираемся: чтобы обозначить проблемные вопросы, согласовать подходы, выработать стратегию уборочной кампании в данных условиях", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с частичным полеганием посевов Глава государства уточнил, все ли комбайны оборудованы стеблеподъемниками и делителями для уборки полеглых хлебов.

"В производстве продукции сельского хозяйства за полугодие мы видим недобор чуть больше 2% к уровню прошлого года. Да, вниз нас тянет выращивание свинопоголовья, слабые темпы заготовки кормов. Но необходимо не допустить падения показателей по итогам года и постараться компенсировать недобор за счет растениеводческой продукции. Понятно, что первый укос трав мы убрали очень рано - не получили нужных объемов, возможно, и качества. Но второй укос, у кого-то уже и третий укос отрастают неплохие, - констатировал Президент. - Стоит задача обеспечить нестандартную организацию труда, чтобы провести заготовку кормов и своевременную уборку зерновых прежде всего. Сделать это надо очень быстро, несмотря на те погодные условия, которые складываются".

На первом месте, обратил внимание Александр Лукашенко, техническая готовность всего уборочного комплекса. По его словам, решающее значение имеет четкая организация работ и достойное поощрение за качественный труд.

"Напомню: государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача", - подчеркнул белорусский лидер.

"По заверению Правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн - то, что нам нужно. Это то, что сейчас на корню. Это надо еще без потерь убрать", - заметил Александр Лукашенко.

В то же время Комитет государственного контроля, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел информируют Президента о том, что в некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Например, стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушильные комплексы.

Часть отремонтированных комбайнов не прошла гостехосмотр. Поэтому неудивительно, что потом нагрузка на один работающий комбайн увеличивается, сказал Глава государства.

"Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. В ряде сельхозорганизаций не подготовлены склады для приемки урожая. Не везде должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. Опять же, никак не победим приписки. В 5% проверенных хозяйств установлены случаи, когда техника была готова к работе только на бумаге. Удивительно, кого пытаются обмануть", - обозначил проблемные вопросы Александр Лукашенко.

По его словам, уборочная кампания только началась, а Комитет государственного контроля уже выявил факты некачественной уборки урожая. Нарушения зафиксированы в отдельных хозяйствах Свислочского и Солигорского районов. Аналогичная ситуация и в заготовке кормов. Низкие темпы уборки трав из-за неисправной техники. Во многих хозяйствах вовремя не проведена подкормка азотными удобрениями многолетних трав.

На 14 июля в Витебской области не был завершен первый укос многолетних трав на площади почти 20 тыс. га. Президент поинтересовался, в чем проблема и какие хозяйства не справляются с работами.

"Нельзя допустить, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме. Это грозит неизбежными потерями урожая", - подчеркнул Александр Лукашенко.

У ответственных за агропромышленный комплекс он уточнил, как в целом складывается ситуация на местах и какие вопросы требуют незамедлительного решения.

"Во-первых, что реально тормозит и когда будет завершен ремонт всей имеющейся зерноуборочной техники? Хватает ли запасных частей и как организован ремонт? Вот вам и сельхозтехники, о которых я постоянно говорю. Некоторые просто не могут отремонтировать эту технику. Во-вторых, решены ли вопросы обеспечения топливом? В-третьих, как будет организована сушка зерна? - обозначил ряд вопросов Глава государства. - Зерносушильные комплексы сегодня выходят на первое место: придется убирать (мы это уже видим) влажным зерно, его нужно дорабатывать на зерносушилках".

В этой связи Президент поинтересовался, как будет задействовано сушильное хозяйство комбинатов хлебопродуктов.

"В-четвертых, залог успеха на уборке - трудовая и технологическая дисциплина. Что делается для предотвращения нарушений? Как перекрыты возможные каналы хищения в ходе уборки?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции: "Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом".

Президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой: "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку".

Обращаясь к главе МВД, Александр Лукашенко поручил принимать самые жестокие меры к "несунам и трясунам". "Никто за колосок с человека не спрашивает. Но если виноват - и за колосок спросите", - сказал он.

"Мы всегда даем информацию губернаторам. Там, где не принимают меры, работаем жестко", - ответил на это Иван Кубраков.

Глава государства также подчеркнул, что за трудовую и технологическую дисциплину спрос должен быть самый жесткий. "Лучше убирать хлеб, чем воевать", - заявил белорусский лидер.

В-пятых, отметил Александр Лукашенко, уборка зерновых совпадает со сроками уборки рапса, льна, вторыми укосами многолетних трав, посевом пожнивных культур. Сельхозработы не останавливаются. Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. В связи с этим Президент уточнил, какое положение дел с механизаторскими кадрами. "Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать", - заявил Глава государства.

Он напомнил, что эта проблема обсуждалась еще в прошлом году. Тогда шла речь о том, чтобы привлечь к уборочной кампании городских жителей, у которых есть опыт работы комбайнером или помощником комбайнера. "С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая", - сказал Президент.

Александр Лукашенко спросил, созданы ли условия для комбайнеров, водителей, рабочих на зернотоках - для тех, кто обеспечивает ход всей уборочной кампании.

"Мы не вправе забывать о наших крестьянах. Поэтому тот урожай, который есть на приусадебных участках (немного уже участков, к сожалению, осталось), надо крестьянам помочь убрать", - поставил задачу Глава государства.

Он попросил должностных лиц не рассказывать про погодные реалии и их последствия: "Я хочу знать конкретно: что сделано для получения максимального результата в экстремальных условиях".

"Я поздно вечером проехал по типичным для Беларуси полям и знаю обстановку. Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило. Нужно обработать картофель, уход должен быть. По остальным пропашным культурам я не вижу никаких проблем. По зерну наиболее опасно там, где произошли серьезные полегания. А это, как вы понимаете, создает парниковый эффект, и начинает расти трава. Прорастает трава - и мы не сможем потом поднять этот урожай зерна, хотя он в этом году неплохой", - обратил внимание Александр Лукашенко на особо проблемные моменты.

Президент посоветовал аграриям не расслабляться, не ждать и не сушить зерно в полях. По его словам, надо вовремя убирать урожай и досушивать. "Главное, чтобы не было потерь. Погода будет все время такая: дождь, сухо, солнечно, дождь. Такого года еще на нашей памяти не было. Год неплохой для сельхозкультур и для животных. Техники хватает, не хватает только дисциплины и организованности", - заявил белорусский лидер.

Во время селекторного совещания Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов обратил внимание на ряд проблем и недоработок в сельскохозяйственном секторе. Речь, среди прочего, шла о фактах неготовности техники, ненадлежащего хранения зерна, проблем с кормозаготовками, нехватки механизаторов в отдельных хозяйствах. Так, недостаток кадров в конечном итоге приводит к тому, что зерноуборочные комбайны могут просто простаивать.

"Неисправность неисправности (я уже вам приводил пример) рознь. Может быть, какая-то шестеренка не вовремя пришла... Готов комбайн? Не готов, но это мелочь. При оценке нужно видеть объем, масштаб недоработок", - обратился Президент к Председателю Комитета госконтроля.

По словам Главы государства, к проверкам нужно подходить максимально аккуратно. Все должно быть честно, объективно и справедливо. Александр Лукашенко поручил Василию Герасимову передать сотрудникам КГК следовать именно таким принципам.

Обращаясь к Министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову, Президент ориентировал его сделать акцент на существующих недостатках, чтобы доклад не был просто набором фактов - нужны анализ, выводы, предложения. Александр Лукашенко предложил Юрию Горлову обратить внимание и на те замечания, которые были сделаны Председателем Комитета госконтроля.

Как доложил Юрий Горлов, по оценкам специалистов и ученых, ожидаемый валовой сбор в бункерном весе зерновых и зернобобовых с кукурузой в сельхозорганизациях республики ожидается около 9,7 млн т. Это выше уровня прошлого года на полмиллиона тонн. А с учетом ожидаемого валового сбора рапса в объеме 900 тыс. т общий валовой сбор в бункерном весе ожидается на уровне 10,7 млн т.

"Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что мы столько соберем?" - уточнил Глава государства.

"Такой прогноз делать очень преждевременно..." - начал Юрий Горлов.

"Короче, не знаете! Не забалтывайте проблему! Вы над этим не думали, не знаете и ответить на это не можете! - прервал Александр Лукашенко. - Я считаю, что мы 11 млн (тонн. - Прим.) не получим, исходя из всех факторов". По словам Президента, Юрий Горлов как глава Минсельхозпрода должен чувствовать сам, удастся ли собрать такой урожай.

Речь шла и о готовности техники. Александр Лукашенко снова уточнил, все ли комбайны, которые стоят на учете, будут принимать участие в сельхозработах. Он поручил Министру внутренних дел перепроверить готовность техники: "Аккуратно, тщательно подходя к тем проблемам, которые решаются в районе или в конкретном хозяйстве. Не просто пришел, увидел, там с налету по голове настучал механизатору - он голову опустил и пошел. Аккуратно надо, тактично к этому вопросу подойти и посмотреть, сколько там у нас комбайнов".

Глава государства поставил задачу организовать работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. "Действуйте, не глядя ни на что. Нет - докладывайте напрямую. Если кто-то там вам не подчинился, информацию вам не дал, доложите мне немедленно. Примем самые жестокие меры. Сегодня нельзя шутить, - подчеркнул белорусский лидер. - Смотрите, чтобы мы не имели неприятных разговоров по результатам. Чтобы был хороший результат, нужно работать сейчас".

О ходе уборочной кампании в регионах Президента проинформировали председатели облисполкомов. Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, в частности, доложил о заготовке кормов, наличии кадровых ресурсов и прогнозах на урожай.

"Очень надеюсь, что Минская область сработает не хуже Гродненской", - отреагировал на доклад Президент.

Председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика Александр Лукашенко ориентировал "не засыпать цифрами", а сконцентрироваться на главном и тенденциях, своих впечатлениях о ходе уборки и возможных недостатках.

"Нет каких-то серьезных проблем. Практически все вопросы, включая кадровые, решены. Мы для уборки урожая привлекли 334 механизатора, в том числе 234 комбайнера. Все они приступили к работе, - отметил Петр Пархомчик. - Это люди Брестской области, с разных предприятий, которые практически системно участвуют в уборке урожая".

"Хотелось бы, чтобы вы этих людей после уборки не забыли", - поручил Глава государства, имея в виду необходимость по итогам уборочной поощрить привлекаемых работников.

В целом же, заявил Александр Лукашенко, по Брестской области особых проблем он не видит.

Как доложил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, в активную стадию уборочная кампания в регионе войдет на следующей неделе, все предприятия АПК нацелены на результат.

Глава региона, в частности, рассказал о готовности зерносушильных комплексов. "199 у нас имеется, готовы уже к работе 177, это 90%. Работы эти продолжаются, - отметил он. - Пропускная способность имеющихся зерносушильных комплексов в два раза превышает возможности намолота зерна имеющимися комбайнами".

Александр Лукашенко в связи с этим уточнил: "То есть то, что вы не отремонтировали в соседнем хозяйстве, вы откуда-то с другого хозяйства повезете зерно, там, где отремонтирован зерносушильный комплекс?"

Александр Субботин рассказал, что такая переброска просчитана с минимальными затратами. "Мы максимально рачительно подходим, чтобы минимальные были переброски зерна, минимальные переброски кормов", - пояснил он.

Президент отметил, что хоть мощности зерносушилок и больше, как заверяет руководитель области, нужно учитывать и транспортные затраты, если возить зерно на доработку в другие хозяйства. "Если есть зерносушилка, ее надо отремонтировать и сушить зерно. Тем более такой сырой год, - подчеркнул белорусский лидер. - Нельзя сушить зерно в поле. Потеряем все".

Александр Лукашенко добавил, что комплексно состояние дел в сельском хозяйстве Витебской области еще предстоит оценить на отдельном совещании. В том числе речь пойдет о недоработках, которые озвучиваются контролирующими органами.

Рассказывая о том, как обстоят дела с жатвой в Гродненской области, председатель облисполкома Юрий Караев отметил, что озимые в регионе чувствуют себя немного хуже, чем яровые культуры. Урожайность рапса составляет 39 ц/га, зерновых - 51 ц/га.

Председатель Гродненского облисполкома отметил, что в регионе особое внимание уделяется борьбе с воровством. "Боремся по всем направлениям, - сказал Юрий Караев. - Конечно, там, где механизатора поймали с 20 литрами окрашенного топлива, мы с милицией так решаем, чтобы он продолжал работать. А, конечно же, уголовное дело или административное (по размеру) возбуждено, и он ответит за это".

Александр Лукашенко поинтересовался, какие еще выявляются проблемы в ходе уборочной кампании.

"То, что совершенно справедливо госконтроль выявил в Свислочском районе по некачественной заготовке кормов, конечно, это пожертвовал председатель того хозяйства качеством в угоду тому, чтобы, как говорится, показатели доложить. Вовремя его поправили и на его примере всех остальных, что качеством жертвовать недопустимо", - сказал Юрий Караев.

Он добавил, что все вопросы с жатвой в регионе разбираются на уровне области и решаются в штатном режиме.

В Гомельской области в этом году планируют собрать с учетом кукурузы более 1,4 млн т зерна, проинформировал во время совещания глава региона Иван Крупко. "На сегодня готовность техники высокая. Из 948 комбайнов готовы 945 - 99%. Пройден техосмотр на 98%. Сушильное хозяйство готово на 96%", - заявил председатель Гомельского облисполкома.

Отдельно Президент поинтересовался ситуацией на "Гомсельмаше". На этот счет Иван Крупко доложил о работе по продвижению техники на внешние рынки - не только в Россию, но и другие страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя ослаблять напряжение в этом плане. Надо активно выходить на разные рынки, в том числе стран Африки. "Внутренний рынок никогда не решал проблему ни для МАЗА, ни для МТЗ, ни для "Гомсельмаша". Мы всегда больше продавали (за рубеж. - Прим.)", - сказал Глава государства.

О полевых работах в регионе доложил и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. По его словам, хозяйствами уже убрано 67% от общей площади озимого ячменя. Валовый сбор ожидается на 30% выше прошлогоднего. "Выборочно приступили к уборке озимого рапса, тереблению льна, одновременно ведем заготовку травяных кормов, - рассказал Анатолий Исаченко. - К массовой уборке зерновых и зернобобовых культур приступим через 7-10 дней".

Председатель Могилевского облисполкома высказался и по проблемным вопросам. В их числе - готовность зерноуборочной техники и сушильных комплексов, наличие у техники техосмотра.

Александр Лукашенко поинтересовался, запущен ли в работу модернизированный недавно комбикормовый завод в Шклове. Этой работой занималось Управление делами Президента, в чьем ведении находится предприятие.

"Он уже принял первые 2 тыс. т зерна, уже сушит", - ответил Анатолий Исаченко. Здесь же, отметил председатель облисполкома, приводят в порядок местный льнозавод и сельхозтехнику - важное звено для сельского хозяйства.

Глава государства напомнил о своем требовании, что завод должен работать и в интересах других сельхозпредприятий, а не только подчиненных Управлению делами Президента.

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на восстановлении в районах полноценной работы райагросервисов по образцу Шклова.

В нынешнем году аграрному сектору решениями Правительства и Главы государства была оказана вся необходимая помощь, а за те или иные недоработки спрос должен быть на местах, заявил на совещании вице-премьер Юрий Шулейко.

По его словам, начиная с весенних полевых работ максимально были приняты меры. Например, по увеличению посевных площадей, в том числе овощных культур. Сосредоточились аграрии и на выполнении задач по получению необходимого вала зерна. В том числе сельчан поддержали в вопросе частичного пересева после весенних заморозков, что позволяет в нынешнем сложном сезоне рассчитывать на урожай по зерну не меньше прошлогоднего.

"В этом году беспрецедентно правительство с вашей помощью приняло и оказало селянам всю необходимую помощь, начиная от техники, удобрений. Сегодня есть объективные вопросы, по которым нужно спрашивать уже с областей", - подчеркнул вице-премьер.

Он заверил, что аграрии, несмотря на сложные погодные условия, рассчитывают достойно завершить нынешний сезон и идут к обозначенным целям.

"Увидим осенью. Вы правильно сказали, что мы для крестьян сделали все. И даже больше, чем должны были делать", - согласился Александр Лукашенко.

В том числе решены вопросы по обеспечению топливом, за которое после уборочной еще предстоит рассчитаться. В достаточном количестве есть техника. Но Президент строго предупредил, чтобы искоренялись факты небрежного отношения к этой технике, а тем более воровства. Особенно на фоне финансовой поддержки аграриев под те или иные текущие нужды.

"Мы это собрали и дали вам. А у вас зерно воруют, топливо разворовывается, запчасти не вовремя привозят, комбайны не смотрят, пьяные на работу ходят. Как это понимать? Вы меня поймите: вся эта информация ко мне приходит, а завтра вы приходите: "Дайте деньги в долг", - акцентировал внимание Александр Лукашенко на ряде негативных моментов, которые выявляются контролирующими органами в отдельных хозяйствах.

Подводя итоги совещания, Глава государства отметил, что уровень подготовки и работы руководителей в нынешнем году как в хозяйствах, так и на уровне власти гораздо выше, чем было ранее. Но все портят конкретные недостатки, на которые в том числе указывали в ходе селекторного совещания Председатель КГК и глава Минсельхозпрода.

"Не должно быть этих мелочей, проволочек, бюрократизма. Конкретно по-военному надо решать все задачи. Время, мужики, такое. И мы его не переделаем, это время. Поэтому должно быть четко, понятно. Как у нас в Гродненской, Минской или в Брестской областях, - подчеркнул белорусский лидер. - Что касается отстающих областей, то Витебску я сказал, но и в Гомельской области проблем немало. Не хотел бы, чтобы эти проблемы были и в Могилевской области".

Глава государства отметил, что ряд областей в Беларуси возглавляют люди, которые по своей профессии не являются специалистами в области сельского хозяйства. Но это не мешает, а порой и является определенным плюсом в работе. "Я это чувствовал, что как только приходит губернатор-аграрий, он начинает входить в положение на местах. А на местах руководители недорабатывают. А мы в их положение входим. По-военному все должно быть", - требует Президент.

"План составили - хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей", - сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз акцентировал внимание на необходимости в полной мере решить кадровый вопрос с привлечением механизаторов на период уборочной. Людей надо привлекать в том числе из городов. Все решения на этот счет ранее были приняты. "Разговоров о недостатке кадров вообще быть не должно после нашего прошлогоднего обсуждения этой проблемы. Мы тогда договорились, что за зиму вы решите вопросы с кадрами, - заявил Глава государства. - Если у вас "не доехал кто-то", это значит, мы прошлепали этот вопрос".

"Надо сделать так, чтобы люди, которые бросили село и уехали в город, - по-хорошему с ними договориться, - чтобы они в трудные минуты помогали. Особенно механизаторы на комбайнах. Это штучные (специалисты. - Прим.), не каждому комбайн доверишь. Поэтому горожан надо задействовать, как только можно, но и мы к ним должны по-человечески относиться и помогать. Этих людей нельзя забывать никогда в течение года, а не только тогда, когда они нам нужны", - ориентирует Глава государства.

Еще из принципиальных требований Президента - не допускать потерь зерна на полях, а также бережное отношение, своевременное обслуживание и ремонт дорогостоящей техники. "С будущего года вы технику получите только тогда, когда вы докажете комиссии из Министерства сельского хозяйства, что у вас нормально эксплуатируется техника, которая у вас на учете, и техническое обслуживание поставлено на уровень. Мы не можем вам десятками, сотнями вбрасывать технику, понимая, что у вас старая техника не обслуживается", - предупредил Александр Лукашенко.

"Еще раз прошу вас, обратите самое серьезное внимание на организацию. Надо заплатить людям, накормить вовремя, организовать их отдых, досуг. Где только возможно, будьте ближе к людям. И заставьте других бывать близко к людям", - поручил белорусский лидер.

Президент обозначил и тему мелиорации, где также необходим должный контроль. За эту тему в стране отвечает нынешний сенатор Леонид Заяц, который в прошлом возглавлял Минсельхозпрод, а затем был вице-премьером, курирующим вопросы АПК. "С него это проблему никто не снимал. Знает. Человек военный, можно сказать, в этом плане, - сказал Глава государства. - У нас безалаберное отношение, я это вижу, к мелиорированным землям. Мы с вами все приведем в порядок. И поля красивые после мелиорации везде, но потом-то содержать надо как следует".

Отдельный акцент Глава государства сделал на плющении зерна: "Как никогда важен этот вопрос. Железно надо соблюдать технологическую дисциплину".

Он также напомнил о поручении на районном уровне заниматься отстающими хозяйствами: "В каждом районе полтора-два хозяйства работают из рук вон плохо. Это зона ответственности председателя райисполкома и его первого заместителя. Пожалуйста, не забывайте об этом. Мы на это внимание в ближайшее время обратим".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в нынешнем году урожайность зерновых ниже 30 ц/га будет считаться плохой. "Поэтому, пока мы еще в поле можем найти урожайность - ищите ее там", - сказал он.

"Сейчас будем смотреть, как на деле будет организована уборка урожая. Но на сегодняшний день значительно лучше, чем в прошлые годы. Я не хочу тут распыляться по конкретным отдельным вопросам. Вы их видите на местах и знаете лучше, что надо сделать. Поэтому, мужики, в бой!" - резюмировал Глава государства.